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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Шарлеруа
Мехелен - Шарлеруа: обзор матча 31 августа 2024
Мехелен
31.08.2024, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
5 : 2
Завершен
Шарлеруа
11'
Н. Сторм
39'
К. Мрабти (П)
45'
Н. Сторм
57'
Р. Скофс
79'
Б. Раман
33'
Д. Хейманс (П)
40'
П. Гуягон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Шарлеруа
Желтая карточка
E. Yeboah
85'
Замена
E. Yeboah
️️️️
К. Мрабти
83'
ГОЛ! 5:2!
Б. Раман
79'
Замена
П. Носа Даль
️️️️
Н. Сторм
76'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
Р. Скофс
76'
73'
Замена
И. Мбенза
️️️️
А. Бернье
73'
Замена
Y. Sylla
️️️️
О. Даббаг
73'
Замена
А. Усу
️️️️
П. Гуягон
Замена
Б. Раман
️️️️
Р. Бельгали
69'
Замена
С. Уолш
️️️️
Б. ван ден Эйнден
68'
61'
Замена
M. Nzita
️️️️
В. Драгснес
61'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Д. Петрис
ГОЛ! 4:2!
Р. Скофс
Пас отдал
Р. Бельгали
57'
ГОЛ! 3:2!
Н. Сторм
45'
40'
ГОЛ! 2:2!
П. Гуягон
Пас отдал
А. Бернье
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Мрабти
39'
38'
Желтая карточка
Д. Петрис
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Хейманс
22'
Желтая карточка
С. Андреу
15'
Желтая карточка
Ш. Кейта
ГОЛ! 1:0!
Н. Сторм
Пас отдал
Р. Скофс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
38
Дан Хейманс
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Мехелен
30
Lukas Baert
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Шарлеруа
4
Айхам Усу
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Де Вольф
5
Фулон
45
Бельгали
3
Марса
6
ван ден Эйнден
32
Уаттара
17
Скофс
14
Пфлюке
28
Раемакерс
28
Мрабти
10
Сторм
3-1-3-2-1
30
Коне
25
Андреу
95
Кейта
20
Драгснес
22
Камара
2
Петрис
8
Зорган
17
Бернье
8
Гуягон
38
Хейманс
98
Даббаг
6
ван ден Эйнден
14
Уолш
14
Уолш
6
ван ден Эйнден
28
Мрабти
36
36
28
Мрабти
17
Скофс
11
Бафдили
11
Бафдили
17
Скофс
10
Сторм
10
Носа Даль
10
Носа Даль
10
Сторм
45
Бельгали
14
Раман
14
Раман
45
Бельгали
8
Гуягон
4
Усу
4
Усу
8
Гуягон
17
Бернье
7
Мбенза
7
Мбенза
17
Бернье
2
Петрис
21
Рогель
21
Рогель
2
Петрис
20
Драгснес
24
24
20
Драгснес
98
Даббаг
17
17
98
Даббаг
Остались в запасе
Мехелен
Шарлеруа
30
Lukas Baert
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
8
Яссин Титрауи
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
30
Lukas Baert
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
34
Isaac Asante
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
8
Яссин Титрауи
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
33
Theo Defourny
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Мехелен - Шарлеруа
1
3
Всего ударов по воротам
11
25
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
0
7
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
375
502
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
12
Удары из пределов штрафной
6
20
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.39
2.36
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Veoliastadion Achter De Kazerne, Mechelen
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