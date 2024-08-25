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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Кортрейк
Шарлеруа - Кортрейк: обзор матча 25 августа 2024
Шарлеруа
25.08.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Кортрейк
10'
Д. Хейманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Кортрейк
90'
+6
Желтая карточка
Т. Эмброуз
Замена
А. Усу
️️️️
В. Драгснес
88'
87'
Желтая карточка
А. Кадри
Замена
M. Nzita
️️️️
П. Гуягон
79'
Замена
И. Мбенза
️️️️
А. Бернье
79'
70'
Замена
М. Мампасси
️️️️
Х. Фудзи
Замена
Y. Sylla
️️️️
Ю. Баджи
68'
61'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
Желтая карточка
С. Андреу
59'
59'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Н. Ферри
59'
Замена
Б. Дежегере
️️️️
М. Бруно
59'
Замена
T. Takamine
️️️️
Н. Мехсату
ГОЛ! 1:0!
Д. Хейманс
Пас отдал
А. Зорган
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Парфе Гуягон
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
37
Абделькахар Кадри
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Шарлеруа
4
Айхам Усу
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
31
Tomoki Takamine
ЦП
7
Такуро Канеко
ПВ
9
Биллал Мессауди
ПВ
3-1-3-2-1
30
Коне
20
Драгснес
25
Андреу
95
Кейта
22
Камара
2
Петрис
17
Бернье
8
Зорган
8
Гуягон
38
Хейманс
20
Баджи
3-2-2-3
1
Гуннарссон
44
Силва
4
Лагэ
13
Фудзи
2
Алебиосу
8
Мехсату
17
Бруно
37
Кадри
9
Эль-Идрисси
68
Эмброуз
19
Ферри
20
Драгснес
4
Усу
4
Усу
20
Драгснес
17
Бернье
7
Мбенза
7
Мбенза
17
Бернье
8
Гуягон
24
24
8
Гуягон
20
Баджи
17
17
20
Баджи
13
Фудзи
23
Мампасси
23
Мампасси
13
Фудзи
17
Бруно
19
Дежегере
19
Дежегере
17
Бруно
8
Мехсату
31
31
8
Мехсату
19
Ферри
9
Мессауди
9
Мессауди
19
Ферри
Остались в запасе
Шарлеруа
Кортрейк
8
Яссин Титрауи
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
21
Люка Пирар
ВР
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
14
Дион Де Неве
ЛВ
7
Такуро Канеко
ПВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
8
Яссин Титрауи
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
14
Дион Де Неве
ЛВ
7
Такуро Канеко
ПВ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Шарлеруа - Кортрейк
1
3
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
11
Офсайды
4
3
Количество передач
545
267
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.44
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
Новости команд
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Шарлеруа
Кортрейк
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«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
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8 января
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