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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Дендер - Шарлеруа
Дендер - Шарлеруа: обзор матча 05 октября 2024
Дендер
05.10.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Шарлеруа
13'
М. Коне (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дендер - Шарлеруа
Замена
Д. Соладио
️️️️
Б. Нсимба
86'
Замена
Д. Пупе
️️️️
Ф. Ферраро
72'
71'
Замена
Y. Sylla
️️️️
Г. Кюи
71'
Замена
О. Даббаг
️️️️
А. Бернье
Замена
М. Берте
️️️️
О. Шедлер
63'
Замена
М. Вилтард
️️️️
Р. Квет
63'
Замена
J. Oudenhove
️️️️
L. Hens
63'
Желтая карточка
K. Cools
54'
54'
Замена
А. Флипс
️️️️
Э. Камара
43'
Замена
И. Мбенза
️️️️
П. Гуягон
26'
Желтая карточка
А. Усу
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Коне
13'
11'
Желтая карточка
Д. Петрис
Желтая карточка
К. Фила
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Gilles Ruyssen
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
18
Nathan Rodes
ЦП
10
Lennard Hens
(К)
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
2
Джереми Петрис
ЦП
8
Парфе Гуягон
АП
38
Дан Хейманс
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Дендер
13
Julien Devriendt
ВР
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
24
Малкольм Вилтард
ЦП
8
Jasper Van Oudenhove
ЦП
90
Мохамед Берте
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
Шарлеруа
95
Шейк Кейта
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
70
Алексис Флипс
ПВ
98
Одай Даббаг
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
4-1-2-1-2
34
Веррипс
22
21
7
Гонсалвес
4
Фила
16
Квет
18
10
77
Нсимба
21
Шедлер
88
Ферраро
3-1-3-2-1
30
Коне
25
Андреу
4
Усу
20
Драгснес
22
Камара
17
Бернье
8
Зорган
2
Петрис
8
Гуягон
38
Хейманс
99
Кюи
88
Ферраро
23
Пупе
23
Пупе
88
Ферраро
16
Квет
24
Вилтард
24
Вилтард
16
Квет
10
8
8
10
21
Шедлер
90
Берте
90
Берте
21
Шедлер
77
Нсимба
90
Соладио
90
Соладио
77
Нсимба
8
Гуягон
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Гуягон
22
Камара
70
Флипс
70
Флипс
22
Камара
17
Бернье
98
Даббаг
98
Даббаг
17
Бернье
99
Кюи
17
17
99
Кюи
Остались в запасе
Дендер
Шарлеруа
13
Julien Devriendt
ВР
20
Дембо Силла
ПЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
95
Шейк Кейта
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
24
M. Nzita
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
13
Julien Devriendt
ВР
20
Дембо Силла
ПЗ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Остались в запасе
95
Шейк Кейта
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
24
M. Nzita
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Дендер - Шарлеруа
2
2
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
8
10
Офсайды
0
2
Количество передач
297
652
Сейвы
9
2
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.81
Матчи команд
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Michiel Allaerts, Belgium
Стадион:
Ван Ройстадион
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