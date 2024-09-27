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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Брюгге
Шарлеруа - Брюгге: обзор матча 27 сентября 2024
Шарлеруа
27.09.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
48'
П. Гуягон
90+1'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Брюгге
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Ванакен
89'
Замена
Ш. Тальби
️️️️
Х. Цолис
Замена
И. Мбенза
️️️️
П. Гуягон
84'
Замена
А. Флипс
️️️️
А. Бернье
84'
82'
Замена
М. Скурась
️️️️
Х. Сейс
82'
Замена
К. Саббе
️️️️
Ж. Ордоньес
76'
Желтая карточка
Р. Вермант
Желтая карточка
П. Гуягон
74'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Г. Кюи
67'
66'
Замена
Р. Вермант
️️️️
А. Сков Ольсен
66'
Замена
К. Нильсен
️️️️
У. Ветлесен
55'
Красная карточка
Р. Онидика
ГОЛ! 1:0!
П. Гуягон
Пас отдал
А. Бернье
48'
Желтая карточка
Д. Хейманс
36'
Желтая карточка
С. Андреу
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
2
Джереми Петрис
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Парфе Гуягон
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Шарлеруа
95
Шейк Кейта
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
70
Алексис Флипс
ПВ
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Коне
20
Драгснес
25
Андреу
4
Усу
22
Камара
17
Бернье
2
Петрис
8
Зорган
8
Гуягон
38
Хейманс
99
Кюи
3-1-3-2-1
22
Миньоле
44
Мехеле
4
Ордоньес
65
Сейс
25
Онидика
20
Ванакен
10
Ветлесен
29
Де Куйпер
70
Сков Ольсен
17
Цолис
9
Нильссон
8
Гуягон
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Гуягон
17
Бернье
70
Флипс
70
Флипс
17
Бернье
99
Кюи
98
Даббаг
98
Даббаг
99
Кюи
4
Ордоньес
64
Саббе
64
Саббе
4
Ордоньес
65
Сейс
22
Скурась
22
Скурась
65
Сейс
17
Цолис
7
Тальби
7
Тальби
17
Цолис
70
Сков Ольсен
17
Вермант
17
Вермант
70
Сков Ольсен
10
Ветлесен
94
Нильсен
94
Нильсен
10
Ветлесен
Остались в запасе
Шарлеруа
Брюгге
95
Шейк Кейта
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
95
Шейк Кейта
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Шарлеруа - Брюгге
3
1
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
5
Офсайды
2
2
Количество передач
473
483
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.72
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
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