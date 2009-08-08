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    Александр Панковец - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Панковец
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 февраля 1990 (33 года)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 21 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 84' -90' Химки (мол) (Химки) 1:6 Локомотив (мол) (Москва)
    20.11.2009 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    07.11.2009 46' -67' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    31.10.2009 87' -90' Томь (мол) (Томск) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    23.10.2009 1' -76' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Раменское (Раменское )
    17.10.2009 1' -55' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Локомотив (мол) (Москва)
    03.10.2009 1' -35' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    22.08.2009 30' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Локомотив (мол) (Москва)
    90'
    15.08.2009 83' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    08.08.2009 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    24.07.2009 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    18.07.2009 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    11.07.2009 1' -69' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    67'
    13.06.2009 70' -90' Раменское (Раменское ) 0:1 Локомотив (мол) (Москва)
    29.05.2009 69' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:3 Спартак М (мол) (Москва)
    22.05.2009 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    15.05.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    09.05.2009 73' -90' 0:1 Локомотив (мол) (Москва)
    02.05.2009 83' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    25.04.2009 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    18.04.2009 88' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    11.04.2009 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    04.04.2009 74' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.03.2009 72' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Химки (мол) (Химки)
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