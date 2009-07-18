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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Амкар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 18 июля 2009
Амкар (мол)
18.07.2009, суббота, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
54'
Е. Тюкалов
60'
Н. Пилиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Субботин
+2
Замена
П. Печенкин
️️️️
Н. Пилиев
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Н. Самохин
Замена
Р. Быков
️️️️
А. Чочиев
Замена
М. Билаонов
️️️️
А. Савельев
Замена
В. Закоптелов
️️️️
М. Гаал
Замена
И. Миронов
️️️️
Д. Войнов
Замена
Д. Пилипчук
️️️️
Д. Дзахов
ГОЛ! 1:1!
Н. Пилиев
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 1:0!
Е. Тюкалов
Замена
А. Гомелько
️️️️
И. Киселев
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Померко
Замена
М. Папшис
️️️️
И. Старков
Желтая карточка
Д. Дзахов
20'
Желтая карточка
Д. Полоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
21
Евгений Ситников
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
14
Никита Самохин
ЦП
17
Александр Панковец
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
10
Мариус Папшис
ЦП
53
Михаил Билаонов
ЦФ
0
Дмитрий Пилипчук
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
27
Илья Миронов
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
22
Павел Печенкин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
4-1-3-1-1
41
Шумайлов
13
Гаал
21
Ситников
2
Савельев
0
Лачугин
20
Померко
10
Старков
27
Гаглоев
71
Дзахов
7
Тюкалов
9
Субботин
2-1-5-2
0
Киселев
0
Дьяков
33
Шарифи
88
Камболов
14
Самохин
17
Панковец
4
Фомин
21
Войнов
5
Пилиев
11
Чочиев
7
Полоз
2
Савельев
53
Билаонов
53
Билаонов
2
Савельев
13
Гаал
8
Закоптелов
8
Закоптелов
13
Гаал
71
Дзахов
0
Пилипчук
0
Пилипчук
71
Дзахов
10
Старков
10
Папшис
10
Папшис
10
Старков
20
Померко
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
20
Померко
9
Субботин
11
Садиков
11
Садиков
9
Субботин
21
Войнов
27
Миронов
27
Миронов
21
Войнов
11
Чочиев
88
Быков
88
Быков
11
Чочиев
5
Пилиев
22
Печенкин
22
Печенкин
5
Пилиев
0
Киселев
12
Гомелько
12
Гомелько
0
Киселев
7
Полоз
94
Нуров
94
Нуров
7
Полоз
14
Самохин
33
Гаракоев
33
Гаракоев
14
Самохин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
0
Евгений Сериков
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Амкар (мол) - Локомотив (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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