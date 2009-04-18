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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Локомотив (мол) - Зенит (мол): обзор матча 18 апреля 2009
Локомотив (мол)
18.04.2009, суббота, 13:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 1
Завершен
Зенит (мол)
55'
Д. Полоз
64'
А. Минченков
50'
П. Игнатович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Минченков
Замена
А. Панковец
️️️️
А. Гатагов
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Соснин
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Чочиев
Замена
А. Орнат
️️️️
П. Игнатович
Замена
Е. Стариков
️️️️
А. Петров
ГОЛ! 2:1!
А. Минченков
Замена
С. Матяш
️️️️
М. Канунников
ГОЛ! 1:1!
Д. Полоз
Замена
Д. Полоз
️️️️
П. Деобальд
Замена
В. Дьяков
️️️️
М. Шарифи
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Игнатович
Желтая карточка
М. Беляев
Замена
Д. Войнов
️️️️
Н. Самохин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
14
Никита Самохин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив (мол)
54
Егор Генералов
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Александр Панковец
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Зенит (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-3-2-1
12
Гомелько
11
Павлов
33
Шарифи
5
Миланович
6
Беляев
9
Гатагов
4
Фомин
14
Самохин
57
Деобальд
11
Чочиев
10
Минченков
4-1-4-1
12
Заболотный
98
Петров
5
Абдулфаттах
5
Чеминава
0
Гребнев
44
Башкиров
10
Васецкий
77
Петров
23
Соснин
29
Игнатович
99
Канунников
9
Гатагов
17
Панковец
17
Панковец
9
Гатагов
33
Шарифи
0
Дьяков
0
Дьяков
33
Шарифи
14
Самохин
21
Войнов
21
Войнов
14
Самохин
11
Чочиев
94
Нуров
94
Нуров
11
Чочиев
10
Минченков
33
Гаракоев
33
Гаракоев
10
Минченков
57
Деобальд
7
Полоз
7
Полоз
57
Деобальд
29
Игнатович
79
Орнат
79
Орнат
29
Игнатович
23
Соснин
10
Сушкин
10
Сушкин
23
Соснин
77
Петров
87
Стариков
87
Стариков
77
Петров
99
Канунников
10
Матяш
10
Матяш
99
Канунников
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Зенит (мол)
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
27
Павел Мочалин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Локомотив (мол) - Зенит (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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