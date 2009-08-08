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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 08 августа 2009
Кр. Советов (мол)
08.08.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 17 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
43'
Д. Костяев
70'
Д. Костяев
59'
В. Дьяков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
+3
Желтая карточка
Т. Бурлак
+2
Замена
В. Дьяков
️️️️
С. Ефимов
Замена
В. Куров
️️️️
А. Попов
+1
Желтая карточка
И. Ткаченко
Замена
Д. Подрезов
️️️️
И. Цаллагов
Замена
С. Гаракоев
️️️️
М. Шарифи
Желтая карточка
Р. Камболов
Замена
Р. Быков
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Буданов
️️️️
А. Бутывский
Замена
И. Киселев
️️️️
А. Гомелько
ГОЛ! 2:1!
Д. Костяев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Дьяков
Желтая карточка
Н. Самохин
Замена
Г. Нуров
️️️️
Н. Пилиев
Замена
И. Ткаченко
️️️️
С. Шустиков
ГОЛ! 1:0!
Д. Костяев
Красная карточка
С. Фомин
Желтая карточка
Н. Пилиев
Желтая карточка
А. Редя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
39
Алексей Попов
ЦФ
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
14
Никита Самохин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
2
Никита Антонов
ЦЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
0
Виталий Куров
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
27
Илья Миронов
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
17
Александр Панковец
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
3-3-2-2
1
Юрченко
15
Ярославцев
2
Редя
6
Шустиков
43
Костяев
15
Цаллагов
2
Друковский
10
Разделкин
7
Песегов
39
Попов
0
Бутывский
4-1-3-1-1
12
Гомелько
12
Ефимов
33
Шарифи
5
Миланович
90
Бурлак
88
Камболов
14
Самохин
4
Фомин
5
Пилиев
7
Полоз
10
Минченков
39
Попов
0
Куров
0
Куров
39
Попов
6
Шустиков
0
Ткаченко
0
Ткаченко
6
Шустиков
15
Цаллагов
0
Подрезов
0
Подрезов
15
Цаллагов
0
Бутывский
44
Буданов
44
Буданов
0
Бутывский
7
Полоз
88
Быков
88
Быков
7
Полоз
12
Гомелько
0
Киселев
0
Киселев
12
Гомелько
12
Ефимов
0
Дьяков
0
Дьяков
12
Ефимов
5
Пилиев
94
Нуров
94
Нуров
5
Пилиев
33
Шарифи
33
Гаракоев
33
Гаракоев
33
Шарифи
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол)
2
Никита Антонов
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦФ
77
Артем Москвин
ВР
27
Илья Миронов
ЦП
17
Александр Панковец
ЦП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
2
Никита Антонов
ЦЗ
15
Андрей Часовских
ЦФ
77
Артем Москвин
ВР
Остались в запасе
27
Илья Миронов
ЦП
17
Александр Панковец
ЦП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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