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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Локомотив (мол) - Рубин (мол): обзор матча 03 октября 2009
Локомотив (мол)
03.10.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 24 тур
1 : 0
Завершен
Рубин (мол)
54'
Т. Бурлак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
Т. Бурлак
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Д. Войнов
Замена
И. Миронов
️️️️
Н. Самохин
Замена
А. Кулеша
️️️️
И. Самигуллин
Замена
А. Гаппаров
️️️️
А. Котляров
Замена
П. Умарбаев
️️️️
В. Галиулин
ГОЛ! 1:0!
Т. Бурлак
Замена
Е. Черемисин
️️️️
Н. Ревишвили
Замена
В. Бранди
️️️️
А. Джалилов
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
А. Гомелько
️️️️
И. Киселев
Желтая карточка
И. Климов
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Панковец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Александр Панковец
ЦП
14
Никита Самохин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
28
Владимир Чернов
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
27
Илья Миронов
ЦП
22
Павел Печенкин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
57
Павел Деобальд
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
12
Валерио Бранди
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-4-2
0
Киселев
11
Павлов
6
Беляев
90
Бурлак
5
Миланович
17
Панковец
4
Фомин
21
Войнов
14
Самохин
7
Полоз
11
Чочиев
2-4-2-1
80
Тарабриков
22
Нагаев
80
Климов
28
Чернов
52
Котляров
91
Самигуллин
21
Галиулин
44
Кухарчук
10
Джалилов
19
Оразсахедов
14
Самохин
27
Миронов
27
Миронов
14
Самохин
0
Киселев
12
Гомелько
12
Гомелько
0
Киселев
17
Панковец
94
Нуров
94
Нуров
17
Панковец
21
Войнов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
21
Войнов
10
Джалилов
12
Бранди
12
Бранди
10
Джалилов
21
Галиулин
39
Умарбаев
39
Умарбаев
21
Галиулин
52
Котляров
15
Гаппаров
15
Гаппаров
52
Котляров
77
Ревишвили
0
Черемисин
0
Черемисин
77
Ревишвили
91
Самигуллин
2
Кулеша
2
Кулеша
91
Самигуллин
19
Оразсахедов
97
Портнягин
97
Портнягин
19
Оразсахедов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Рубин (мол)
22
Павел Печенкин
ЦП
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
22
Павел Печенкин
ЦП
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Остались в запасе
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Локомотив (мол) - Рубин (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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