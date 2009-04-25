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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Локомотив (мол)
Кубань (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 25 апреля 2009
Кубань (мол)
25.04.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 6 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Локомотив (мол)
Замена
Р. Половов
️️️️
В. Дмитренко
Замена
Н. Самохин
️️️️
Н. Пилиев
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Кучук
Желтая карточка
Р. Половов
Желтая карточка
В. Дмитренко
Замена
А. Винников
️️️️
Д. Горбушин
Замена
П. Деобальд
️️️️
Д. Войнов
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
Е. Курдус
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Хохлов
Замена
Р. Баратов
️️️️
А. Галстян
Желтая карточка
А. Гатагов
Желтая карточка
И. Квеквескири
Желтая карточка
П. Миненко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
19
Алексей Степанов
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
6
Павел Миненко
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
0
Евгений Одинцов
ЦП
0
Артуш Галстян
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
17
Александр Панковец
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
39
Антон Винников
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
18
Роман Половов
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Гилерме
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
14
Никита Самохин
ЦП
22
Павел Печенкин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
57
Павел Деобальд
АП
3-3-4
19
Степанов
6
Миненко
50
Лагиевка
5
Дмитренко
8
Бугаев
33
Квеквескири
5
Хохлов
30
Кучук
0
Галстян
9
Горбушин
0
Одинцов
3-5-2
12
Гомелько
0
Дьяков
6
Беляев
5
Миланович
5
Пилиев
17
Панковец
4
Фомин
21
Войнов
9
Гатагов
11
Чочиев
7
Полоз
5
Дмитренко
18
Половов
18
Половов
5
Дмитренко
30
Кучук
42
Кабанов
42
Кабанов
30
Кучук
9
Горбушин
39
Винников
39
Винников
9
Горбушин
5
Хохлов
73
Курдус
73
Курдус
5
Хохлов
0
Галстян
4
Баратов
4
Баратов
0
Галстян
5
Пилиев
14
Самохин
14
Самохин
5
Пилиев
7
Полоз
94
Нуров
94
Нуров
7
Полоз
21
Войнов
57
Деобальд
57
Деобальд
21
Войнов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Локомотив (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
22
Павел Печенкин
ЦП
1
Гилерме
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Павел Печенкин
ЦП
1
Гилерме
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Кубань (мол) - Локомотив (мол)
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Труд
Новости команд
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