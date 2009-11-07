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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Локомотив (мол) - Амкар (мол): обзор матча 07 ноября 2009
Локомотив (мол)
07.11.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 28 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
38'
М. Миланович
28'
А. Секретов
90'
А. Епифанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
И. Миронов
+2
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Субботин
ГОЛ! 1:2!
А. Епифанов
Замена
А. Андриевский
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
В. Дьяков
️️️️
М. Беляев
Вторая желтая
А. Багаев
Желтая карточка
А. Багаев
Замена
И. Миронов
️️️️
А. Панковец
Замена
А. Субботин
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
С. Бабич
️️️️
И. Пухаев
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Панковец
️️️️
Д. Муджири
ГОЛ! 1:1!
М. Миланович
ГОЛ! 0:1!
А. Секретов
Желтая карточка
В. Гаглоев
Желтая карточка
Вильям
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
14
Никита Самохин
ЦП
0
Давид Муджири
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
15
Инал Пухаев
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
6
Вильям
АП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
Локомотив (мол)
0
Иван Левенец
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
27
Илья Миронов
ЦП
22
Павел Печенкин
ЦП
17
Александр Панковец
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Амкар (мол)
2
Владимир Паскаянц
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
0
Степан Бабич
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
3-3-2-2
0
Киселев
33
Шарифи
90
Бурлак
6
Беляев
11
Павлов
88
Камболов
5
Миланович
14
Самохин
0
Муджири
7
Полоз
11
Чочиев
4-1-3-2
0
Сериков
2
Макагонов
14
Епифанов
5
Багаев
2
Морозов
5
Рябокобыленко
15
Пухаев
27
Гаглоев
10
Секретов
6
Вильям
7
Тюкалов
Панковец
27
Миронов
27
Миронов
Панковец
0
Муджири
17
Панковец
17
Панковец
0
Муджири
6
Беляев
0
Дьяков
0
Дьяков
6
Беляев
7
Полоз
94
Нуров
94
Нуров
7
Полоз
15
Пухаев
0
Бабич
0
Бабич
15
Пухаев
5
Рябокобыленко
29
Андриевский
29
Андриевский
5
Рябокобыленко
7
Тюкалов
9
Субботин
9
Субботин
7
Тюкалов
Субботин
11
Садиков
11
Садиков
Субботин
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
22
Павел Печенкин
ЦП
0
Иван Левенец
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
2
Владимир Паскаянц
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
22
Павел Печенкин
ЦП
0
Иван Левенец
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
Остались в запасе
2
Владимир Паскаянц
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Локомотив (мол) - Амкар (мол)
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Сапсан Арена
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