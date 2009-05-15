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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Ахмат (мол)
Локомотив (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 15 мая 2009
Локомотив (мол)
15.05.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 9 тур
4 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
14'
Д. Войнов
32'
Д. Полоз
76'
С. Гаракоев
86'
А. Чочиев
11'
В. Дьяков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Ахмат (мол)
Замена
И. Киселев
️️️️
А. Гомелько
Замена
И. Миронов
️️️️
Д. Войнов
ГОЛ! 4:1!
А. Чочиев
ГОЛ! 3:1!
С. Гаракоев
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Г. Нуров
Замена
Г. Нуров
️️️️
Н. Пилиев
Замена
П. Печенкин
️️️️
В. Дьяков
ГОЛ! 2:1!
Д. Полоз
ГОЛ! 1:1!
Д. Войнов
14'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Дьяков
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Локомотив (мол) - Ахмат (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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Локомотив (мол)
Ахмат (мол)
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