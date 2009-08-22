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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Зенит (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 22 августа 2009
Зенит (мол)
22.08.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 19 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
22'
П. Мочалин
77'
И. Сагдатуллин
26'
Д. Полоз
81'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Красная карточка
А. Панковец
Замена
С. Костин
️️️️
С. Матяш
Замена
Р. Быков
️️️️
А. Минченков
ГОЛ! 2:2!
Г. Нуров
Замена
И. Чеминава
️️️️
Д. Гребнев
ГОЛ! 2:1!
И. Сагдатуллин
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Д. Полоз
Замена
В. Сушкин
️️️️
Е. Башкиров
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
П. Игнатович
Замена
А. Орнат
️️️️
М. Канунников
Замена
Г. Нуров
️️️️
И. Миронов
Замена
️️️️
Д. Войнов
Желтая карточка
Т. Бурлак
Желтая карточка
Е. Башкиров
Замена
А. Панковец
️️️️
С. Ефимов
ГОЛ! 1:1!
Д. Полоз
ГОЛ! 1:0!
П. Мочалин
Желтая карточка
П. Игнатович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив (мол)
0
Иван Левенец
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
27
Илья Миронов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
17
Александр Панковец
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
22
Павел Печенкин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
3-1-4-2
12
Заболотный
0
Гребнев
27
Мочалин
5
Абдулфаттах
44
Башкиров
29
Игнатович
77
Петров
20
Комолов
10
Васецкий
99
Канунников
10
Матяш
4-1-2-2-1
0
Левенец
5
Миланович
90
Бурлак
33
Шарифи
12
Ефимов
88
Камболов
27
Миронов
5
Пилиев
11
Чочиев
7
Полоз
10
Минченков
99
Канунников
79
Орнат
79
Орнат
99
Канунников
29
Игнатович
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
29
Игнатович
10
Матяш
3
Костин
3
Костин
10
Матяш
0
Гребнев
5
Чеминава
5
Чеминава
0
Гребнев
44
Башкиров
10
Сушкин
10
Сушкин
44
Башкиров
12
Ефимов
17
Панковец
17
Панковец
12
Ефимов
10
Минченков
88
Быков
88
Быков
10
Минченков
21
Войнов
21
Войнов
27
Миронов
94
Нуров
94
Нуров
27
Миронов
7
Полоз
33
Гаракоев
33
Гаракоев
7
Полоз
Остались в запасе
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
22
Павел Печенкин
ЦП
0
Илья Киселев
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
Остались в запасе
22
Павел Печенкин
ЦП
0
Илья Киселев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Зенит (мол) - Локомотив (мол)
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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