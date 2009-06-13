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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Локомотив (мол)
Раменское - Локомотив (мол): обзор матча 13 июня 2009
Раменское
13.06.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 12 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
61'
Д. Сычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Локомотив (мол)
+1
Желтая карточка
Д. Глушаков
Желтая карточка
М. Миланович
Замена
М. Шарифи
️️️️
Д. Сычев
Замена
А. Медведев
️️️️
М. Шевяков
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Грищенко
Замена
А. Панковец
️️️️
Д. Войнов
Замена
А. Колодко
️️️️
М. Плопа
Замена
Д. Моц
️️️️
М. Спирин
ГОЛ! 0:1!
Д. Сычев
Замена
Н. Самохин
️️️️
П. Деобальд
Замена
А. Молодцов
️️️️
И. Темников
Замена
А. Ребров
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
Ф. Проньков
️️️️
Е. Мальков
Замена
М. Миланович
️️️️
Фининьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
13
Александр Грищенко
ЦП
21
Михаил Спирин
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Михаил Шевяков
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Гилерме
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
11
Алан Чочиев
АП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
0
Даниил Моц
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
0
Александр Медведев
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
35
Федор Проньков
ЦФ
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
88
Роман Быков
ЦП
14
Никита Самохин
ЦП
17
Александр Панковец
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
3-2-4-1
24
Чилюшкин
3
Плопа
3
Мальков
0
Халилович
26
Васиев
11
Темников
19
Соболев
21
Спирин
7
Белоусов
13
Грищенко
19
Шевяков
3-3-2-1
1
Гилерме
11
Павлов
6
Беляев
13
Фининьо
88
Глушаков
21
Войнов
4
Фомин
57
Деобальд
11
Чочиев
0
Сычев
21
Спирин
0
Моц
0
Моц
21
Спирин
3
Плопа
53
Колодко
53
Колодко
3
Плопа
3
Мальков
35
Проньков
35
Проньков
3
Мальков
19
Шевяков
0
Медведев
0
Медведев
19
Шевяков
13
Грищенко
21
Анисимов
21
Анисимов
13
Грищенко
24
Чилюшкин
32
Ребров
32
Ребров
24
Чилюшкин
11
Темников
27
Молодцов
27
Молодцов
11
Темников
57
Деобальд
14
Самохин
14
Самохин
57
Деобальд
21
Войнов
17
Панковец
17
Панковец
21
Войнов
13
Фининьо
5
Миланович
5
Миланович
13
Фининьо
0
Сычев
33
Шарифи
33
Шарифи
0
Сычев
Остались в запасе
Раменское
Локомотив (мол)
88
Роман Быков
ЦП
0
Илья Киселев
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
Остались в запасе
88
Роман Быков
ЦП
0
Илья Киселев
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Раменское - Локомотив (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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