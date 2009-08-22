|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|22
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2009
|78' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|07.11.2009
|1' -87'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|34'
|30.10.2009
|20' -90'
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|24.10.2009
|87' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|03.10.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Динамо (мол) (Москва)
|25.09.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.09.2009
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|12.09.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.08.2009
|1' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|22.08.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.08.2009
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:5
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.08.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|01.08.2009
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|24.07.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|79'
|18.07.2009
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.06.2009
|85' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.05.2009
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|18.04.2009
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|11.04.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|78'
|04.04.2009
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.03.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Раменское (Раменское )
|75'
|14.03.2009
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)