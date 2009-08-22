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    Сергей Васецкий - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Васецкий
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1990 (33 года)
    Рост 169
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 22 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 78' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Спартак М (мол) (Москва)
    07.11.2009 1' -87' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    34'
    30.10.2009 20' -90' 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    24.10.2009 87' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    03.10.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Динамо (мол) (Москва)
    25.09.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    19.09.2009 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    12.09.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.08.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22.08.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Локомотив (мол) (Москва)
    15.08.2009 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:5 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    08.08.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Томь (мол) (Томск)
    01.08.2009 1' -90' Раменское (Раменское ) 3:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    24.07.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    79'
    18.07.2009 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    13.06.2009 85' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.05.2009 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Академия Кубань (Краснодар)
    18.04.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    11.04.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    78'
    04.04.2009 1' -90' Томь (мол) (Томск) 0:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    21.03.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Раменское (Раменское )
    75'
    14.03.2009 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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