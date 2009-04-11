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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Амкар (мол)
Зенит (мол) - Амкар (мол): обзор матча 11 апреля 2009
Зенит (мол)
11.04.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
12'
С. Петров
27'
А. Субботин
86'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Амкар (мол)
Замена
Е. Стариков
️️️️
Е. Башкиров
Замена
В. Паскаянц
️️️️
Д. Садиков
Желтая карточка
А. Орнат
ГОЛ! 1:2!
Е. Тюкалов
Желтая карточка
Д. Пилипчук
Желтая карточка
С. Васецкий
Желтая карточка
А. Савельев
Замена
Д. Пилипчук
️️️️
М. Папшис
Замена
А. Орнат
️️️️
П. Игнатович
Желтая карточка
П. Игнатович
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
А. Померко
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Субботин
Желтая карточка
П. Комолов
Замена
М. Папшис
️️️️
М. Афанасьев
Замена
М. Канунников
️️️️
С. Матяш
Замена
А. Петров
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
Е. Сырков
Желтая карточка
Е. Башкиров
Желтая карточка
П. Комолов
Желтая карточка
М. Билаонов
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
М. Билаонов
ГОЛ! 1:1!
А. Субботин
ГОЛ! 1:0!
С. Петров
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Алексей Савельев
ЦЗ
19
Евгений Сырков
ЦЗ
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
53
Михаил Билаонов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Зенит (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
2
Владимир Паскаянц
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Мариус Папшис
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
0
Дмитрий Пилипчук
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Заболотный
5
Чеминава
5
Абдулфаттах
98
Петров
44
Башкиров
29
Игнатович
23
Соснин
20
Комолов
10
Васецкий
11
Ионов
10
Матяш
4-1-3-2
41
Шумайлов
2
Макагонов
19
Сырков
0
Лачугин
2
Савельев
20
Померко
77
Афанасьев
71
Дзахов
27
Гаглоев
9
Субботин
53
Билаонов
11
Ионов
77
Петров
77
Петров
11
Ионов
29
Игнатович
79
Орнат
79
Орнат
29
Игнатович
44
Башкиров
87
Стариков
87
Стариков
44
Башкиров
10
Матяш
99
Канунников
99
Канунников
10
Матяш
Папшис
0
Пилипчук
0
Пилипчук
Папшис
Садиков
2
Паскаянц
2
Паскаянц
Садиков
77
Афанасьев
10
Папшис
10
Папшис
77
Афанасьев
53
Билаонов
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
53
Билаонов
20
Померко
7
Тюкалов
7
Тюкалов
20
Померко
9
Субботин
11
Садиков
11
Садиков
9
Субботин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Амкар (мол)
27
Павел Мочалин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Остались в запасе
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Зенит (мол) - Амкар (мол)
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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