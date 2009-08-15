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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Зенит (мол)
Амкар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 15 августа 2009
Амкар (мол)
15.08.2009, суббота, 13:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 18 тур
2 : 5
Завершен
Зенит (мол)
64'
Э. Юнузович
83'
Е. Тюкалов
45+2'
М. Канунников
55'
П. Игнатович
65'
Е. Башкиров
76'
П. Игнатович (П)
79'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Зенит (мол)
Замена
В. Сушкин
️️️️
С. Матяш
ГОЛ! 2:5!
Е. Тюкалов
Замена
А. Орнат
️️️️
П. Игнатович
ГОЛ! 1:5!
С. Матяш
Замена
Д. Садиков
️️️️
М. Афанасьев
ГОЛ с пенальти! 1:4!
П. Игнатович
Желтая карточка
А. Соснин
ГОЛ! 1:3!
Е. Башкиров
ГОЛ! 1:2!
Э. Юнузович
Замена
Е. Стариков
️️️️
М. Канунников
Замена
️️️️
М. Шумайлов
ГОЛ! 0:2!
П. Игнатович
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
М. Билаонов
Замена
И. Пухаев
️️️️
Д. Соколов
Замена
Э. Юнузович
️️️️
Вильям
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Канунников
Желтая карточка
М. Билаонов
Желтая карточка
В. Гаглоев
20'
15'
Замена
С. Матяш
️️️️
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
53
Михаил Билаонов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Александр Петров
ЦП
10
Сергей Васецкий
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
15
Инал Пухаев
ЦП
0
Константин Погадаев
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-3-2-1
0
Сериков
2
Морозов
5
Багаев
14
Епифанов
2
Макагонов
25
Соколов
27
Гаглоев
77
Афанасьев
6
Вильям
7
Тюкалов
53
Билаонов
3-1-5-1
12
Заболотный
98
Петров
5
Абдулфаттах
27
Мочалин
44
Башкиров
77
Петров
10
Васецкий
23
Соснин
20
Комолов
29
Игнатович
99
Канунников
25
Соколов
15
Пухаев
15
Пухаев
25
Соколов
41
Шумайлов
41
Шумайлов
53
Билаонов
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
53
Билаонов
77
Афанасьев
11
Садиков
11
Садиков
77
Афанасьев
6
Вильям
86
Юнузович
86
Юнузович
6
Вильям
29
Игнатович
79
Орнат
79
Орнат
29
Игнатович
98
Петров
10
Матяш
10
Матяш
98
Петров
Матяш
10
Сушкин
10
Сушкин
Матяш
99
Канунников
87
Стариков
87
Стариков
99
Канунников
Остались в запасе
Амкар (мол)
Зенит (мол)
0
Константин Погадаев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
3
Сергей Костин
ЦЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
0
Константин Погадаев
ЦП
Остались в запасе
3
Сергей Костин
ЦЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Амкар (мол) - Зенит (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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2025.11.07 17:10
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