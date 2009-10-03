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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Динамо (мол)
Зенит (мол) - Динамо (мол): обзор матча 03 октября 2009
Зенит (мол)
03.10.2009, суббота, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 24 тур
4 : 0
Завершен
Динамо (мол)
26'
Е. Башкиров
62'
П. Игнатович (П)
74'
П. Игнатович
80'
Е. Башкиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Динамо (мол)
Замена
И. Чеминава
️️️️
П. Мочалин
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Н. Замалиев
Замена
А. Орнат
️️️️
С. Матяш
ГОЛ! 4:0!
Е. Башкиров
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Петров
Замена
В. Комисов
️️️️
И. Логуа
ГОЛ! 3:0!
П. Игнатович
Желтая карточка
П. Игнатович
Замена
В. Пронкин
️️️️
Р. Паштов
Замена
Д. Гребнев
️️️️
Р. Ширл
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Игнатович
Желтая карточка
Н. Замалиев
Замена
М. Канунников
️️️️
Е. Стариков
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 1:0!
Е. Башкиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
87
Евгений Стариков
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
9
Роман Панин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
79
Андрей Орнат
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
92
Вадим Пронкин
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Заболотный
25
Ширл
5
Абдулфаттах
27
Мочалин
44
Башкиров
10
Васецкий
77
Петров
23
Соснин
11
Ионов
10
Матяш
87
Стариков
4-5
13
Панов
4
Чичерин
69
Лобков
5
Евсеев
7
Логуа
77
Паштов
0
Моргошия
10
Скепский
13
Замалиев
19
Рыховский
25
Ширл
0
Гребнев
0
Гребнев
25
Ширл
10
Матяш
79
Орнат
79
Орнат
10
Матяш
27
Мочалин
5
Чеминава
5
Чеминава
27
Мочалин
11
Ионов
29
Игнатович
29
Игнатович
11
Ионов
87
Стариков
99
Канунников
99
Канунников
87
Стариков
77
Петров
10
Сушкин
10
Сушкин
77
Петров
13
Замалиев
97
Тихонов
97
Тихонов
13
Замалиев
7
Логуа
17
Комисов
17
Комисов
7
Логуа
77
Паштов
92
Пронкин
92
Пронкин
77
Паштов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Динамо (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
15
Александр Каракин
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Динамо (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
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