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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Зенит (мол)
Раменское - Зенит (мол): обзор матча 01 августа 2009
Раменское
01.08.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 16 тур
3 : 0
Завершен
Зенит (мол)
70'
М. Плопа
73'
М. Шевяков
89'
Д. Никитинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Зенит (мол)
+2
Желтая карточка
А. Соснин
Замена
Д. Никитинский
️️️️
С. Белоусов
ГОЛ! 3:0!
Д. Никитинский
Замена
М. Шевяков
️️️️
А. Грищенко
ГОЛ! 2:0!
М. Шевяков
Замена
А. Орнат
️️️️
П. Комолов
Замена
М. Плопа
️️️️
А. Колодко
ГОЛ! 1:0!
М. Плопа
Замена
И. Чеминава
️️️️
П. Мочалин
Желтая карточка
Э. Махмудов
Замена
С. Костин
️️️️
П. Игнатович
Желтая карточка
Н. Заболотный
Желтая карточка
Ф. Васиев
Красная карточка
Б. Абдулфаттах
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Сапета
Замена
В. Юрченко
️️️️
Л. Ковель
Замена
А. Грищенко
️️️️
И. Темников
Замена
В. Чилюшкин
️️️️
А. Ребров
Желтая карточка
А. Колодко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Михаил Спирин
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
13
Александр Грищенко
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
19
Михаил Шевяков
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
77
Александр Петров
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
3-2-4
32
Ребров
27
Молодцов
3
Мальков
0
Халилович
26
Васиев
11
Темников
21
Спирин
7
Белоусов
41
Сапета
53
Колодко
3-1-4-2
12
Заболотный
98
Петров
5
Абдулфаттах
27
Мочалин
44
Башкиров
10
Васецкий
20
Комолов
23
Соснин
29
Игнатович
10
Сушкин
10
Матяш
11
Темников
13
Грищенко
13
Грищенко
11
Темников
11
Ковель
0
Юрченко
0
Юрченко
11
Ковель
Грищенко
19
Шевяков
19
Шевяков
Грищенко
32
Ребров
24
Чилюшкин
24
Чилюшкин
32
Ребров
53
Колодко
3
Плопа
3
Плопа
53
Колодко
41
Сапета
8
Махмудов
8
Махмудов
41
Сапета
7
Белоусов
7
Никитинский
7
Никитинский
7
Белоусов
20
Комолов
79
Орнат
79
Орнат
20
Комолов
29
Игнатович
3
Костин
3
Костин
29
Игнатович
27
Мочалин
5
Чеминава
5
Чеминава
27
Мочалин
Остались в запасе
Раменское
Зенит (мол)
77
Александр Петров
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
77
Александр Петров
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Раменское - Зенит (мол)
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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