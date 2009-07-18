Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Зенит (мол)
Ахмат (мол) - Зенит (мол): обзор матча 18 июля 2009
Ахмат (мол)
18.07.2009, суббота, 18:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 2
Завершен
Зенит (мол)
35'
З. Садаев
18'
С. Матяш
44'
П. Игнатович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
З. Садаев
Замена
Т. Исламов
️️️️
М. Солтаев
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Петров
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
М. Адамов
Замена
А. Кацаев
️️️️
И. Эдиев
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
М. Канунников
️️️️
П. Игнатович
Замена
М. Адамов
️️️️
И. Цуроев
Желтая карточка
М. Солтаев
Замена
Х. Джунидов
️️️️
Р. Уциев
Замена
Ж. Були
️️️️
А. Тембулатов
Желтая карточка
С. Костин
Замена
А. Петров
️️️️
А. Соснин
Замена
С. Костин
️️️️
С. Матяш
ГОЛ! 1:2!
П. Игнатович
Красная карточка
Б. Абдулфаттах
ГОЛ! 1:1!
З. Садаев
Желтая карточка
П. Игнатович
Желтая карточка
Р. Забавник
Желтая карточка
Р. Уциев
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Матяш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
31
Ярослав Годзюр
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
5
Керим Диниев
ЦП
61
Мовсур Адамов
ЦП
0
Жан Були
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
Зенит (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
77
Александр Петров
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
3-2-2-2
31
Годзюр
40
Уциев
4
Тагилов
5
Эдиев
8
Забавник
45
Уциев
50
Ашаханов
77
Тембулатов
9
Садаев
9
Цуроев
3-1-4-2
1
Зайцев
98
Петров
5
Абдулфаттах
27
Мочалин
44
Башкиров
10
Васецкий
20
Комолов
23
Соснин
29
Игнатович
87
Стариков
10
Матяш
40
Уциев
10
Джунидов
10
Джунидов
40
Уциев
32
Солтаев
51
Исламов
51
Исламов
32
Солтаев
9
Цуроев
61
Адамов
61
Адамов
9
Цуроев
77
Тембулатов
0
Були
0
Були
77
Тембулатов
5
Эдиев
10
Кацаев
10
Кацаев
5
Эдиев
10
Матяш
3
Костин
3
Костин
10
Матяш
23
Соснин
77
Петров
77
Петров
23
Соснин
Петров
10
Сушкин
10
Сушкин
Петров
29
Игнатович
99
Канунников
99
Канунников
29
Игнатович
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Зенит (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
5
Керим Диниев
ЦП
Главный тренер
Шахин Динеев
79
Андрей Орнат
ЦФ
90
Владимир Мухин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
0
Аскерхан Джамуев
ВР
5
Керим Диниев
ЦП
Остались в запасе
79
Андрей Орнат
ЦФ
90
Владимир Мухин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Шахин Динеев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Ахмат (мол) - Зенит (мол)
7
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
Все
Ахмат (мол)
Зенит (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+