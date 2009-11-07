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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Ахмат (мол)
Зенит (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 07 ноября 2009
Зенит (мол)
07.11.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 28 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
11'
П. Комолов
18'
А. Соснин
39'
А. Орнат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Ахмат (мол)
Замена
С. Костин
️️️️
С. Васецкий
Желтая карточка
С. Мурихин
Желтая карточка
С. Сикач
Замена
А. Идрисов
️️️️
Р. Сурхаев
Замена
М. Батов
️️️️
В. Сушкин
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Орнат
Замена
Н. Бочаров
️️️️
Е. Башкиров
Замена
Р. Сурхаев
️️️️
Х. Джунидов
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
Е. Стариков
Замена
С. Сикач
️️️️
Р. Эдилов
Замена
И. Кадыров
️️️️
Т. Исламов
ГОЛ! 3:0!
А. Орнат
Желтая карточка
С. Васецкий
Желтая карточка
Х. Джунидов
Замена
Т. Исламов
️️️️
М. Адаев
ГОЛ! 2:0!
А. Соснин
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Комолов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ахмат (мол)
32
Мансур Солтаев
ВР
95
Ризавди Эдилов
ВР
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Зенит (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
13
Роланд Гиголаев
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
88
Степан Сикач
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
34
Ислам Дадаев
ЦП
39
Али Идрисов
ЦП
0
Ислам Кадыров
ЦФ
51
Тарко Исламов
ЦФ
2-1-3-4
12
Заболотный
5
Абдулфаттах
5
Чеминава
44
Башкиров
10
Васецкий
20
Комолов
23
Соснин
79
Орнат
10
Сушкин
87
Стариков
10
Матяш
3-2-2-1
32
Солтаев
36
Адаев
4
Тагилов
26
Бендзь
45
Уциев
10
Джунидов
77
Тембулатов
0
Маргаритеску
9
Цуроев
44
Башкиров
34
Бочаров
34
Бочаров
44
Башкиров
10
Васецкий
3
Костин
3
Костин
10
Васецкий
79
Орнат
33
Мурихин
33
Мурихин
79
Орнат
87
Стариков
13
Гиголаев
13
Гиголаев
87
Стариков
10
Сушкин
17
Батов
17
Батов
10
Сушкин
10
Джунидов
92
Сурхаев
92
Сурхаев
10
Джунидов
Сурхаев
39
Идрисов
39
Идрисов
Сурхаев
Исламов
0
Кадыров
0
Кадыров
Исламов
36
Адаев
51
Исламов
51
Исламов
36
Адаев
95
Эдилов
88
Сикач
88
Сикач
95
Эдилов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Ахмат (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
34
Ислам Дадаев
ЦП
91
Магомед Сераждинов
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
90
Владимир Мухин
ВР
Остались в запасе
34
Ислам Дадаев
ЦП
91
Магомед Сераждинов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Зенит (мол) - Ахмат (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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