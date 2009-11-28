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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Зенит (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 28 ноября 2009
Зенит (мол)
28.11.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
60'
П. Игнатович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Замена
С. Васецкий
️️️️
П. Комолов
Желтая карточка
И. Чежия
Замена
И. Киреев
️️️️
А. Кожевников
Желтая карточка
Н. Заболотный
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Игнатович
Замена
С. Матяш
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
А. Ионов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак М (мол)
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Сергей Васецкий
ЦП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
17
Артем Фомин
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Заболотный
27
Мочалин
5
Чеминава
5
Абдулфаттах
44
Башкиров
29
Игнатович
23
Соснин
20
Комолов
11
Ионов
99
Канунников
10
Сушкин
4-3-3
30
Песьяков
25
Кожевников
3
Чежия
24
Филипенко
30
Кудряшов
28
Рыжков
21
Зотов
10
Григорьев
91
Яковлев
7
Джано
23
Горбатенко
20
Комолов
10
Васецкий
10
Васецкий
20
Комолов
11
Ионов
10
Матяш
10
Матяш
11
Ионов
25
Кожевников
88
Киреев
88
Киреев
25
Кожевников
Остались в запасе
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
17
Артем Фомин
ЦФ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
1
Иван Комиссаров
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
17
Артем Фомин
ЦФ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
1
Иван Комиссаров
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Зенит (мол) - Спартак М (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
МСА Петровский
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