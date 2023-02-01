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    Альберт Элис - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Альберт
    Фамилия Элис
    Команда Брест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 83' - 90' Страсбур 0:1 Брест Франция. Лига 1, 26 тур
    24.02.2023 67' - 90' Лилль 2:1 Брест Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 61' Брест 1:2 Монако Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 64' Монпелье 3:0 Брест Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 46' - 90' Брест 1:1 Ланс Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брест 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 83' -90' Страсбур (Страсбур) 0:1 Брест (Брест)
    24.02.2023 67' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Брест (Брест)
    19.02.2023 1' -61' Брест (Брест) 1:2 Монако (Монако)
    12.02.2023 1' -64' Монпелье (Монпелье) 3:0 Брест (Брест)
    05.02.2023 46' -90' Брест (Брест) 1:1 Ланс (Ланс)
    01.02.2023 65' -90' Лион (Лион) 0:0 Брест (Брест)
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