Альберт Элис - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Элис
|Команда
|Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Элис
|Команда
|Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|83' - 90'
|Страсбур
|0:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 26 тур
|24.02.2023
|67' - 90'
|Лилль
|2:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 61'
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 64'
|Монпелье
|3:0
|Брест
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|46' - 90'
|Брест
|1:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брест
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|83' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Брест (Брест)
|24.02.2023
|67' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Брест (Брест)
|19.02.2023
|1' -61'
|Брест (Брест)
|1:2
|Монако (Монако)
|12.02.2023
|1' -64'
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|Брест (Брест)
|05.02.2023
|46' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|01.02.2023
|65' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Брест (Брест)