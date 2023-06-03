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Альберт Элис
Статистика
Альберт Элис - статистика
Завершил карьеру
12 февраля 1996 (30)
#17 | Нападающий
180 см
Гондурас
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
1 : 2
03.06.2023
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
1 : 2
27.05.2023
Брест
84' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Брест
2 : 1
21.05.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
2 : 0
03.05.2023
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Аяччо
0 : 0
23.04.2023
Брест
82' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
1 : 0
16.04.2023
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Реймс
1 : 1
09.04.2023
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Брест
3 : 1
02.04.2023
Тулуза
90' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
2 : 2
19.03.2023
Брест
77' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Брест
1 : 2
11.03.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 1
05.03.2023
Брест
83' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
2 : 1
24.02.2023
Брест
67' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
1 : 2
19.02.2023
Монако
1' - 61'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
3 : 0
12.02.2023
Брест
1' - 64'
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
1 : 1
05.02.2023
Ланс
46' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
0 : 0
01.02.2023
Брест
65' - 90'
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