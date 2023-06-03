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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ренн
Брест - Ренн: обзор матча 03 июня 2023
Брест
03.06.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
36'
Х. Белькебла (П)
13'
Б. Бурижо
45+3'
Б. Бурижо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Ренн
90'
+4
Желтая карточка
Д. Алемдар
89'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Б. Бурижо
87'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
Х. Белькебла
87'
86'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
86'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Ж. Доку
85'
Желтая карточка
Б. Бурижо
82'
Желтая карточка
Б. Мелинг
79'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
Ж. Белосян
Замена
М. Лаж
️️️️
Р. дель Кастильо
75'
Замена
Б. Локо
️️️️
Ж. Дюверн
75'
Замена
К. Дембеле
️️️️
Ж. ле Дуарон
75'
Замена
М. Камара
️️️️
У. Маньетти
62'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Бурижо
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
45'
+1
42'
Желтая карточка
А. Гуири
Желтая карточка
У. Маньетти
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Белькебла
36'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бурижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Альберт Элис
ПВ
Ренн
50
Элиас Дамерги
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
4-3-1-2
40
Бизот
3
Брассье
5
Шардонне
93
Дюверн
70
Лала
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
Мунье
4-1-2-3
80
Алемдар
14
Траоре
6
Родон
24
Белосян
17
Омари
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
9
Экамби
11
Доку
9
Гуири
93
Дюверн
2
Локо
2
Локо
93
Дюверн
93
Белькебла
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
93
Белькебла
8
Маньетти
45
Камара
45
Камара
8
Маньетти
9
ле Дуарон
7
Дембеле
7
Дембеле
9
ле Дуарон
20
дель Кастильо
28
Лаж
28
Лаж
20
дель Кастильо
27
Бурижо
18
Угочукву
18
Угочукву
27
Бурижо
24
Белосян
24
Мелинг
24
Мелинг
24
Белосян
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
9
Экамби
14
Дуэ
14
Дуэ
9
Экамби
11
Доку
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
11
Доку
Остались в запасе
Брест
Ренн
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрик Руа
50
Элиас Дамерги
ВР
20
Гела Дуэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
17
Альберт Элис
ПВ
Остались в запасе
50
Элиас Дамерги
ВР
20
Гела Дуэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Брест - Ренн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
0 : 0
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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