Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Тарас Бурлак
Новости
Тарас Бурлак - новости
Завершил карьеру
22 февраля 1990 (36), Владивосток
#90 | Защитник
187 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бурлак назвал причину, по которой «Локо» не может стать чемпионом
2025.10.17 10:27
Бурлак назвал главного кандидата на вылет из РПЛ
2025.06.23 21:09
3
Бурлак дал совет, как справиться с новогодним похмельем
2024.12.28 21:43
4
Экс-защитник сборной России – о матче со вторым составом Брунея: «Не удивлюсь, если Карпин психанет и пошлет всех нафиг»
2024.10.31 22:34
1
Бурлак назвал место в таблице РПЛ, которое будет успехом для «Спартака»
2024.10.21 13:56
Бурлак назвал главную причину снижения интереса к футболу
2024.10.02 19:45
3
Бурлак назвал основную проблему «Динамо»
2024.08.08 19:13
1
Прогноз Бурлака на следующего тренера «Рубина»
2024.07.21 18:23
1
Видео
«Могу позволить». Футболист, сыгравший 1 матч за сборную России, купил себе Cadillac
2023.02.22 12:13
9
Бурлак: «Аджоев сказал мне: «Хочу, чтобы ты ушел из «Арсенала»
2022.08.12 22:05
Бурлак: «В «Арсенале» все решает Аджоев. Сочувствую фанатам»
2022.08.12 20:55
1
Экс-защитник сборной России Бурлак перешел в «Знамя». Там играют Ещенко, Павлюченко и Янбаев
2022.08.05 09:33
Клуб Джикии и Соболева подписал бывшего игрока сборной России
2022.07.12 09:48
3
Ещенко и Бурлак перейдут в «Знамя». Там играют Павлюченко и Янбаев
2022.07.06 20:41
1
РФС запретил «Арсеналу» регистрировать новых футболистов
2022.06.30 22:53
Бурлак, Степанов, Давиташвили выйдут в основе «Арсенала» на игру с «Рубином»; Шатов, Хвича, Деспотович – в старте казанцев
2021.07.30 18:03
1
Песьяков, Поярков, Байрамян – в старте «Ростова» на матч с «Арсеналом»; Григалава, Бурлак, Ломовицкий сыграют у туляков
2021.04.25 16:06
1
Григалава, Бурлак, Пантелеев – в основе «Арсенала» на игру с «Краснодаром»; Гончаренко выставил Стоцкого, Кайо, Вилену
2021.04.11 13:09
1
Защитник «Арсенала» Бурлак: «Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал Кубка России»
2021.02.13 16:57
Бурлак, Сокол, Горбатенко – в основе «Арсенала» на матч с «Ростовом»; Бабурин, Байрамян, Хашимото сыграют у гостей
2020.09.27 12:51
1
Бурлак, Ткачев, Луценко сыграют с первых минут у «Арсенала»; Маммана, Юсупов, Жоаозиньо – у «Сочи»
2020.09.20 13:06
Круговой, Мостовой, Малком – в основе «Зенита» на матч с «Арсеналом»; Нигматуллин, Бурлак, Ткачев сыграют у гостей
2020.09.14 17:21
7
Фото
Бурлак перешел из «Крыльев Советов» в «Арсенал»
2020.08.15 11:16
1
Видео
Капитан «Крыльев Советов» Бурлак – автор первого гола после возобновления РПЛ
2020.06.19 18:35
4
Дивеев, Карпов, Кучаев – в основе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»; Рыжиков, Анюков, Бурлак сыграют у гостей
2019.11.24 17:58
4
Гапонов, Умяров, Понсе – в основе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»; Рыжиков, Анюков, Бурлак сыграют у гостей
2019.11.09 18:02
13
Бурлак назвал самых опасных игроков «Спартака»
2018.11.23 00:20
1
Бурлак сменил «Рубин» на «Крылья Советов»
2018.01.16 12:11
4
Бурлак в ближайшее время покинет «Рубин»
2018.01.09 17:29
5
Бурлак может вернуться в «Крылья Советов»
2018.01.05 21:19
5
1
2
3
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+