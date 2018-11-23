Бурлак назвал самых опасных игроков «Спартака»

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком». По словам россиянина, красно-белые не стали слабее после ухода хавбека Квинси Промеса в «Севилью».

«Помимо Промеса в «Спартаке» хватает много сильных игроков. Тот же Рома Зобнин проводит очень хороший год. В линии атаки есть техничные Луис Адриано и Зе Луиш, которые к тому же здорово играют головой. Думаю, от них и будет идти основная угроза», – заявил Бурлак.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится 25 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.