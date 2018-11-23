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    Бурлак назвал самых опасных игроков «Спартака»

    Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком». По словам россиянина, красно-белые не стали слабее после ухода хавбека Квинси Промеса в «Севилью».

    «Помимо Промеса в «Спартаке» хватает много сильных игроков. Тот же Рома Зобнин проводит очень хороший год. В линии атаки есть техничные Луис Адриано и Зе Луиш, которые к тому же здорово играют головой. Думаю, от них и будет идти основная угроза», – заявил Бурлак.

    Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится 25 ноября, начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    23.11.2018 00:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 ноября 2018, 00:31

      Самые сильные - Глушак и Навесов. Бурлак - это их нужно опасаться.

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