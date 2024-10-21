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    • Бурлак назвал место в таблице РПЛ, которое будет успехом для «Спартака»

    Бурлак назвал место в таблице РПЛ, которое будет успехом для «Спартака»

    Бывший защитник сборной России Тарас Бурлак оценил ситуацию в «Спартаке».

    • В 12-м туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (0:3).

    – Я был уверен, что сыграют вничью, ожидал от «Спартака» большего. До игры «Краснодар» был фаворитом. Мусаев переборол ситуацию, которая возникла, когда он только пришeл в команду. Он наладил то, что хотел, и команда поймала свою игру. Сейчас у команды идeт кураж и фарт. Конечно, ключевой фактор – это Кордоба, сейчас он находится на пике. Думаю, болельщики «Спартака» кусают локти, что он к ним не перешeл.

    Объективно «Краснодар» сейчас как команда более слаженная. «Спартак», как всегда, начал плохо, потом – мы чемпионы, мы в гонке, и сейчас уже смотришь в Telegram-каналах, что и Станковичем недовольны, и Зиньковский может на трансфер пойти. «Спартак» в своeм стиле, я даже не завидую его болельщикам.

    – Почему Станкович решил поэкспериментировать с составом в таком важном матче?

    – Как мне кажется, Станкович всем даeт шанс и хочет всех посмотреть перед зимним перерывом, какие позиции усилить и с кем ему по пути, а с кем нужно расставаться. Я даже боюсь представить, что «Спартаку» нужно делать, чтобы усилить команду в зимнее трансферное окно. У команды всегда задача быть как минимум в двойке-тройке, но полсостава у них недотягивает. У них идeт разбалансировка. Мы видели в трансляции, как Барко психанул, и это говорит о том, что игрока не всe устраивает. Плюс травма Чернова, который бы помог «Спартаку» сегодня. Не понимаю, почему не дают шанс Пруцеву. Я был с ним в Самаре – это действительно качественный игрок, который даeт объeм, может связать.

    Сложно сказать, что в голове у Станковича. Наверно, он попал в тяжeлую ситуацию после «Ференцвароша», это была команда номер один. Как и «Црвена Звезда», которая была номером один в Сербии. Он попал в ситуацию, где всe нужно заново строить, но дадут ли ему время? Это сложный вопрос. Если «Спартак» по итогам сезона будет в пятeрке, будет хорошо, потому что «Спартак» очень нестабилен. Все очки, которые он набирает, он набирает в матчах с аутсайдерами, а в матчах с топ-командами цельной картины мы не видели.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии (2)
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    Литейный 4 (returned)
    1729508782
    Всё что выше 6 места не для хряков. Их просто туда не пустят команды более классные. Гыгыгы
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    fakeid
    1729508787
    в конце сезона будет такая новость. гы-гы-гы!! https://bombardir.ru/news/607580
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