Бурлак назвал место в таблице РПЛ, которое будет успехом для «Спартака»

Бывший защитник сборной России Тарас Бурлак оценил ситуацию в «Спартаке».

В 12-м туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (0:3).

– Я был уверен, что сыграют вничью, ожидал от «Спартака» большего. До игры «Краснодар» был фаворитом. Мусаев переборол ситуацию, которая возникла, когда он только пришeл в команду. Он наладил то, что хотел, и команда поймала свою игру. Сейчас у команды идeт кураж и фарт. Конечно, ключевой фактор – это Кордоба, сейчас он находится на пике. Думаю, болельщики «Спартака» кусают локти, что он к ним не перешeл.

Объективно «Краснодар» сейчас как команда более слаженная. «Спартак», как всегда, начал плохо, потом – мы чемпионы, мы в гонке, и сейчас уже смотришь в Telegram-каналах, что и Станковичем недовольны, и Зиньковский может на трансфер пойти. «Спартак» в своeм стиле, я даже не завидую его болельщикам.

– Почему Станкович решил поэкспериментировать с составом в таком важном матче?

– Как мне кажется, Станкович всем даeт шанс и хочет всех посмотреть перед зимним перерывом, какие позиции усилить и с кем ему по пути, а с кем нужно расставаться. Я даже боюсь представить, что «Спартаку» нужно делать, чтобы усилить команду в зимнее трансферное окно. У команды всегда задача быть как минимум в двойке-тройке, но полсостава у них недотягивает. У них идeт разбалансировка. Мы видели в трансляции, как Барко психанул, и это говорит о том, что игрока не всe устраивает. Плюс травма Чернова, который бы помог «Спартаку» сегодня. Не понимаю, почему не дают шанс Пруцеву. Я был с ним в Самаре – это действительно качественный игрок, который даeт объeм, может связать.

Сложно сказать, что в голове у Станковича. Наверно, он попал в тяжeлую ситуацию после «Ференцвароша», это была команда номер один. Как и «Црвена Звезда», которая была номером один в Сербии. Он попал в ситуацию, где всe нужно заново строить, но дадут ли ему время? Это сложный вопрос. Если «Спартак» по итогам сезона будет в пятeрке, будет хорошо, потому что «Спартак» очень нестабилен. Все очки, которые он набирает, он набирает в матчах с аутсайдерами, а в матчах с топ-командами цельной картины мы не видели.