Статистика по турнирам

Россия. Премьер-лига 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Европы 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Россия. Кубок 2008/2009