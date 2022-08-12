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    Бурлак: «Аджоев сказал мне: «Хочу, чтобы ты ушел из «Арсенала»

    Бывший защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак раскрыл подробности ухода из команды.

    — Из-за чего «Арсенал» хотел с тобой расторгнуть контракт?

    — Президент Гурам Аджоев просто сказал: «Я хочу, чтобы ты ушел из команды».

    — Потому что ты ему не нравился?

    — Да, он просто так захотел. Я хотел поговорить с человеком, но он не захотел со мной разговаривать один на один. Отправлял к спортивному директору. Ни о чем не договорились.

    В итоге они согласились на то, о чем я просил, но трансферное окно уже было закрыто. Я сказал: «Извините, теперь уже до зимы». А зимой как такого разговора и не было уже.

    • Защитник играет сейчас за клуб Второй лиги «Знамя».
    • У «Арсенала» после 4 туров Первой лиги 7 очков.
    • Команду летом принял Олег Кононов.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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