Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Якуб Грич - статистика

Завершил карьеру
5 июля 1996 (30)
#8 | Полузащитник
180 см
Словакия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 1/2 финала
Слован
4 : 0
13.05.2023
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 1/2 финала
Динамо
3 : 2
07.05.2023
Слован
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Динамо
0 : 3
09.04.2023
Теплице
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Фастав
5 : 1
01.04.2023
Динамо
70' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Динамо
2 : 1
18.03.2023
Баник
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Динамо
1 : 0
05.03.2023
Славия
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
1 : 0
19.02.2023
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Словацко
1 : 0
28.01.2023
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Динамо
0 : 3
17.09.2022
Сигма
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Славия
6 : 1
11.09.2022
Динамо
1' - 70'
58'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Динамо
0 : 2
03.09.2022
Млада Болеслав
77' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
30.08.2022
Динамо
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Динамо
0 : 1
27.08.2022
Виктория
68' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Слован
1 : 1
21.08.2022
Динамо
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
14.08.2022
Словацко
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Динамо
0 : 2
07.08.2022
Спарта
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Пардубице
0 : 2
31.07.2022
Динамо
1' - 90'
89'
Главные новости
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
20
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
6
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
20
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
1
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+