Якуб Грич - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Грич
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Грич
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Славия (Прага)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Сигма (Оломоуц)
|11.09.2022
|1' -70'
|Славия (Прага)
|6:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|58'
|03.09.2022
|77' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|30.08.2022
|90' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|27.08.2022
|68' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|21.08.2022
|1' -46'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|14.08.2022
|1' -46'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Спарта (Прага)
|31.07.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|89'