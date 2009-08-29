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    Вахтанг Моргошия - статистика

    Имя Вахтанг
    Отчество Вахтангович
    Фамилия Моргошия
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 апреля 1989 (33 года)
    Рост 181
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо (мол) 22 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2009 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    07.11.2009 46' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
    30.10.2009 1' -77' Динамо (мол) (Москва) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    24.10.2009 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    16.10.2009 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 0:1 Томь (мол) (Томск)
    03.10.2009 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Динамо (мол) (Москва)
    25.09.2009 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:0 Раменское (Раменское )
    19.09.2009 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:2 Динамо (мол) (Москва)
    12.09.2009 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:2 Спартак М (мол) (Москва)
    29.08.2009 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    90'
    22.08.2009 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    15.08.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Динамо (мол) (Москва)
    08.08.2009 83' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    31.07.2009 1' -76' Химки (мол) (Химки) 2:1 Динамо (мол) (Москва)
    38'
    24.07.2009 37' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    17.07.2009 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    12.06.2009 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:0 Академия Кубань (Краснодар)
    29.05.2009 90' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Динамо (мол) (Москва)
    23.05.2009 1' -40' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    01.05.2009 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 5:2 Динамо (мол) (Москва)
    24.04.2009 88' -90' Динамо (мол) (Москва) 5:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    18.04.2009 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    57'
    10.04.2009 54' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    69'
    03.04.2009 62' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    20.03.2009 50' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:0 Химки (мол) (Химки)
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