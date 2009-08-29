|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|22
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2009
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.11.2009
|46' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)
|30.10.2009
|1' -77'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|24.10.2009
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|16.10.2009
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:1
|Томь (мол) (Томск)
|03.10.2009
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Динамо (мол) (Москва)
|25.09.2009
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Раменское (Раменское )
|19.09.2009
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|Динамо (мол) (Москва)
|12.09.2009
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.08.2009
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|90'
|22.08.2009
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|15.08.2009
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Динамо (мол) (Москва)
|08.08.2009
|83' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.07.2009
|1' -76'
|Химки (мол) (Химки)
|2:1
|Динамо (мол) (Москва)
|38'
|24.07.2009
|37' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|17.07.2009
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|12.06.2009
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|29.05.2009
|90' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Динамо (мол) (Москва)
|23.05.2009
|1' -40'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|01.05.2009
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:2
|Динамо (мол) (Москва)
|24.04.2009
|88' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|18.04.2009
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|57'
|10.04.2009
|54' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|69'
|03.04.2009
|62' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|20.03.2009
|50' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Химки (мол) (Химки)