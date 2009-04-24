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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
Динамо (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 24 апреля 2009
Динамо (мол)
24.04.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 6 тур
5 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
6'
Н. Замалиев
47'
К. Курочкин
76'
К. Курочкин
86'
В. Свежов
92'
К. Курочкин
15'
Н. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
ГОЛ! 5:1!
К. Курочкин
Замена
В. Моргошия
️️️️
В. Свежов
Замена
А. Редя
️️️️
В. Друковский
ГОЛ! 4:1!
В. Свежов
Замена
️️️️
Н. Антонов
Замена
В. Рушницкий
️️️️
И. Цаллагов
ГОЛ! 3:1!
К. Курочкин
Замена
Р. Махмутов
️️️️
И. Логуа
Замена
Р. Разделкин
️️️️
М. Кузьмин
Желтая карточка
А. Юсупов
ГОЛ! 2:1!
К. Курочкин
Замена
А. Москвин
️️️️
Д. Юрченко
Замена
️️️️
А. Денисов
Желтая карточка
Д. Скепский
Желтая карточка
А. Салугин
15'
ГОЛ! 1:1!
Н. Антонов
ГОЛ! 1:0!
Н. Замалиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
0
Кирилл Курочкин
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Никита Антонов
ЦЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
0
Михаил Кузьмин
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
99
Александр Бебих
ЦФ
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
10
Роман Разделкин
ЦП
0
Виталий Куров
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
22
Виталий Рушницкий
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
32
Терехов
5
Ковальчик
71
Денисов
7
Логуа
0
Курочкин
10
Скепский
4
Юсупов
6
Свежов
13
Замалиев
19
Рыховский
3-3-1-1
1
Юрченко
2
Друковский
6
Шустиков
66
Политевич
0
Ткаченко
15
Цаллагов
43
Костяев
0
Кузьмин
77
Салугин
6
Свежов
0
Моргошия
0
Моргошия
6
Свежов
Медведев
69
Лобков
69
Лобков
Медведев
7
Логуа
23
Махмутов
23
Махмутов
7
Логуа
0
Кузьмин
10
Разделкин
10
Разделкин
0
Кузьмин
2
Друковский
2
Редя
2
Редя
2
Друковский
15
Цаллагов
22
Рушницкий
22
Рушницкий
15
Цаллагов
1
Юрченко
77
Москвин
77
Москвин
1
Юрченко
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кр. Советов (мол)
99
Александр Бебих
ЦФ
1
Алексей Карасевич
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
0
Виталий Куров
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
Остались в запасе
99
Александр Бебих
ЦФ
1
Алексей Карасевич
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
Остались в запасе
0
Виталий Куров
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
Статистика матча Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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