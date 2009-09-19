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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
ЦСКА (мол) - Динамо (мол): обзор матча 19 сентября 2009
ЦСКА (мол)
19.09.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 2
Завершен
Динамо (мол)
45+1'
А. Заболотный
61'
А. Заболотный
38'
Ц. Генков
88'
Ц. Генков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
+2
Замена
В. Пронкин
️️️️
А. Юсупов
ГОЛ! 2:2!
Ц. Генков
Замена
В. Комисов
️️️️
Д. Скепский
Замена
Г. Болайи Осени
️️️️
М. Федоров
Замена
М. Потапов
️️️️
В. Максименко
Замена
А. Каракин
️️️️
Н. Чичерин
ГОЛ! 2:1!
А. Заболотный
Желтая карточка
Секу
Желтая карточка
М. Федоров
Замена
Е. Шеренков
️️️️
Д. Замешаев
ГОЛ! 1:1!
А. Заболотный
+1
Замена
Ю. Медведев
️️️️
И. Логуа
Желтая карточка
И. Драгунов
Красная карточка
С. Терехов
ГОЛ! 0:1!
Ц. Генков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
26
Секу
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
9
Роман Панин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
22
Максим Потапов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
0
Евгений Шеренков
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
71
Юрий Медведев
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
92
Вадим Пронкин
ЦФ
4-5-1
12
Плохих
14
Драгунов
2
Максименко
15
Чосич
3
Джалилов
44
Замешаев
10
Федоров
13
Кудрявцев
20
Киселев
26
Секу
91
Заболотный
4-4-1
13
Панов
4
Чичерин
7
Логуа
69
Лобков
32
Терехов
0
Моргошия
10
Скепский
4
Юсупов
19
Рыховский
18
Генков
44
Замешаев
0
Шеренков
0
Шеренков
44
Замешаев
2
Максименко
22
Потапов
22
Потапов
2
Максименко
10
Федоров
0
Осени
0
Осени
10
Федоров
4
Юсупов
92
Пронкин
92
Пронкин
4
Юсупов
10
Скепский
17
Комисов
17
Комисов
10
Скепский
7
Логуа
71
Медведев
71
Медведев
7
Логуа
4
Чичерин
15
Каракин
15
Каракин
4
Чичерин
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Динамо (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Йелле Гус
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
5
Павел Евсеев
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
1
Иван Скрипник
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Остались в запасе
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
5
Павел Евсеев
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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