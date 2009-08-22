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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Рубин (мол)
Динамо (мол) - Рубин (мол): обзор матча 22 августа 2009
Динамо (мол)
22.08.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 19 тур
3 : 1
Завершен
Рубин (мол)
9'
А. Димидко
38'
Д. Скепский
85'
Д. Скепский
20'
И. Портнягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Рубин (мол)
+2
Замена
С. Иоломанов
️️️️
А. Котляров
Замена
Н. Чичерин
️️️️
А. Лобков
+2
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Н. Замалиев
+2
Замена
В. Пронкин
️️️️
И. Логуа
ГОЛ! 3:1!
Д. Скепский
Желтая карточка
А. Лобков
Желтая карточка
И. Климов
Замена
А. Гаппаров
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
А. Денисов
Замена
Д. Тарабриков
️️️️
Р. Нагаев
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
П. Умарбаев
Замена
В. Моргошия
️️️️
А. Димидко
Замена
И. Логуа
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
И. Климов
Желтая карточка
Н. Замалиев
ГОЛ! 2:1!
Д. Скепский
20'
ГОЛ! 1:1!
И. Портнягин
ГОЛ! 1:0!
А. Димидко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
9
Роман Панин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
10
Денис Скепский
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Рубин (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Рубин (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-5-1
13
Панов
32
Терехов
71
Денисов
69
Лобков
19
Рыховский
13
Замалиев
2
Димидко
4
Юсупов
10
Скепский
90
Смолов
4-2-3-1
77
Ревишвили
22
Нагаев
80
Климов
66
Жестоков
16
Квирквелия
52
Котляров
91
Самигуллин
44
Кухарчук
10
Джалилов
39
Умарбаев
97
Портнягин
13
Замалиев
97
Тихонов
97
Тихонов
13
Замалиев
Логуа
92
Пронкин
92
Пронкин
Логуа
2
Димидко
0
Моргошия
0
Моргошия
2
Димидко
90
Смолов
7
Логуа
7
Логуа
90
Смолов
69
Лобков
4
Чичерин
4
Чичерин
69
Лобков
52
Котляров
53
Иоломанов
53
Иоломанов
52
Котляров
44
Кухарчук
15
Гаппаров
15
Гаппаров
44
Кухарчук
22
Нагаев
80
Тарабриков
80
Тарабриков
22
Нагаев
39
Умарбаев
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
39
Умарбаев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Рубин (мол)
5
Павел Евсеев
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
5
Павел Евсеев
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Динамо (мол) - Рубин (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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