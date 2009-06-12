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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кубань (мол)
Динамо (мол) - Кубань (мол): обзор матча 12 июня 2009
Динамо (мол)
12.06.2009, пятница, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (мол)
1'
И. Логуа
21'
Д. Скепский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кубань (мол)
Замена
Е. Курдус
️️️️
Р. Баратов
Желтая карточка
А. Бебих
Замена
А. Арефьев
️️️️
А. Тихоновецкий
Замена
А. Кузьминых
️️️️
С. Терехов
Желтая карточка
В. Рыховский
Замена
Р. Панин
️️️️
А. Димидко
Замена
Н. Чичерин
️️️️
Ю. Медведев
Замена
А. Бебих
️️️️
Ц. Генков
Замена
А. Карибов
️️️️
Е. Одинцов
Замена
Р. Половов
️️️️
М. Ковальчук
ГОЛ! 2:0!
Д. Скепский
Желтая карточка
А. Долженко
ГОЛ! 1:0!
И. Логуа
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
71
Юрий Медведев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
92
Руслан Слинько
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
0
Евгений Одинцов
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
4
Ренат Баратов
ЦФ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
9
Роман Панин
ВР
90
Александр Кузьминых
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
7
Олег Инкин
ЦП
99
Александр Бебих
ЦФ
Кубань (мол)
22
Вячеслав Марикода
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
18
Роман Половов
ЦФ
44
Андрей Арефьев
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
32
Терехов
69
Лобков
71
Медведев
7
Логуа
10
Скепский
13
Замалиев
4
Юсупов
2
Димидко
19
Рыховский
18
Генков
3-1-3-3
22
Пузин
73
Ковальчук
29
Шахов
5
Дмитренко
33
Квеквескири
92
Слинько
37
Долженко
0
Одинцов
10
Тихоновецкий
4
Баратов
42
Кабанов
18
Генков
99
Бебих
99
Бебих
18
Генков
32
Терехов
90
Кузьминых
90
Кузьминых
32
Терехов
2
Димидко
9
Панин
9
Панин
2
Димидко
71
Медведев
4
Чичерин
4
Чичерин
71
Медведев
73
Ковальчук
18
Половов
18
Половов
73
Ковальчук
0
Одинцов
22
Карибов
22
Карибов
0
Одинцов
10
Тихоновецкий
44
Арефьев
44
Арефьев
10
Тихоновецкий
4
Баратов
73
Курдус
73
Курдус
4
Баратов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кубань (мол)
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
7
Олег Инкин
ЦП
1
Алексей Карасевич
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
7
Олег Инкин
ЦП
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
55
Сергей Поминов
ЦЗ
22
Вячеслав Марикода
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Кубань (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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Динамо (мол)
Кубань (мол)
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2025.12.21 17:00
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2025.09.26 18:58
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2025.01.20 09:22
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