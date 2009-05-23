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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Зенит (мол)
Динамо (мол) - Зенит (мол): обзор матча 23 мая 2009
Динамо (мол)
23.05.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 10 тур
1 : 2
Завершен
Зенит (мол)
20'
И. Логуа
62'
М. Канунников
75'
Е. Стариков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Рудаков
️️️️
Р. Махмутов
Замена
В. Сушкин
️️️️
Е. Башкиров
ГОЛ! 1:2!
Е. Стариков
Замена
Р. Панин
️️️️
И. Логуа
Замена
Е. Стариков
️️️️
П. Игнатович
Желтая карточка
Д. Гребнев
Замена
С. Матяш
️️️️
В. Галыш
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
Желтая карточка
А. Соснин
Замена
М. Канунников
️️️️
Р. Гиголаев
Желтая карточка
И. Логуа
Замена
Р. Махмутов
️️️️
В. Моргошия
Желтая карточка
Н. Замалиев
ГОЛ! 1:0!
И. Логуа
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Юрий Медведев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Александр Бебих
ЦФ
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Динамо (мол)
9
Роман Панин
ВР
13
Сергей Панов
ВР
90
Александр Кузьминых
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
7
Олег Инкин
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
32
Терехов
7
Логуа
71
Медведев
4
Чичерин
0
Моргошия
19
Рыховский
13
Замалиев
4
Юсупов
10
Скепский
99
Бебих
4-1-4-1
12
Заболотный
98
Петров
5
Чеминава
5
Абдулфаттах
0
Гребнев
44
Башкиров
29
Игнатович
23
Соснин
20
Комолов
13
Гиголаев
88
Галыш
Махмутов
89
Рудаков
89
Рудаков
Махмутов
0
Моргошия
23
Махмутов
23
Махмутов
0
Моргошия
7
Логуа
9
Панин
9
Панин
7
Логуа
44
Башкиров
10
Сушкин
10
Сушкин
44
Башкиров
29
Игнатович
87
Стариков
87
Стариков
29
Игнатович
13
Гиголаев
99
Канунников
99
Канунников
13
Гиголаев
88
Галыш
10
Матяш
10
Матяш
88
Галыш
Остались в запасе
Динамо (мол)
Зенит (мол)
90
Александр Кузьминых
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
7
Олег Инкин
ЦП
13
Сергей Панов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
79
Андрей Орнат
ЦФ
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
90
Александр Кузьминых
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
7
Олег Инкин
ЦП
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
3
Сергей Костин
ЦЗ
79
Андрей Орнат
ЦФ
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Динамо (мол) - Зенит (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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