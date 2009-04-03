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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Динамо (мол)
Ахмат (мол) - Динамо (мол): обзор матча 03 апреля 2009
Ахмат (мол)
03.04.2009, пятница, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 3 тур
0 : 1
Завершен
Динамо (мол)
29'
И. Логуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Динамо (мол)
+1
Замена
А. Бебих
️️️️
Р. Панин
Замена
️️️️
Ш. Бухиев
Замена
А. Каракин
️️️️
Р. Паштов
Вторая желтая
Н. Чичерин
Желтая карточка
М. Адамов
Замена
Р. Паштов
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
В. Свежов
Красная карточка
Р. Уциев
Замена
В. Моргошия
️️️️
А. Юсупов
Замена
М. Адамов
️️️️
И. Цуроев
Желтая карточка
Ю. Медведев
Замена
Р. Панин
️️️️
И. Логуа
Вторая желтая
Ц. Генков
Вторая желтая
А. Дашаев
Желтая карточка
А. Дашаев
ГОЛ! 0:1!
И. Логуа
Желтая карточка
Н. Чичерин
Желтая карточка
Р. Уциев
15'
Желтая карточка
Ц. Генков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
34
Ислам Дадаев
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Юрий Медведев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
5
Керим Диниев
ЦП
39
Али Идрисов
ЦП
61
Мовсур Адамов
ЦП
Динамо (мол)
9
Роман Панин
ВР
13
Сергей Панов
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
99
Александр Бебих
ЦФ
3-2-3-1
88
Сикач
5
Эдиев
4
Тагилов
4
Дашаев
40
Уциев
45
Уциев
77
Тембулатов
34
Дадаев
10
Кацаев
9
Цуроев
4-5-1
1
Карасевич
4
Чичерин
7
Логуа
71
Медведев
32
Терехов
10
Скепский
19
Рыховский
4
Юсупов
6
Свежов
13
Замалиев
18
Генков
37
Бухиев
37
Бухиев
9
Цуроев
61
Адамов
61
Адамов
9
Цуроев
4
Юсупов
0
Моргошия
0
Моргошия
4
Юсупов
Паштов
15
Каракин
15
Каракин
Паштов
Панин
99
Бебих
99
Бебих
Панин
7
Логуа
9
Панин
9
Панин
7
Логуа
6
Свежов
77
Паштов
77
Паштов
6
Свежов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Динамо (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
5
Керим Диниев
ЦП
39
Али Идрисов
ЦП
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
Главный тренер
Шахин Динеев
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
0
Аскерхан Джамуев
ВР
5
Керим Диниев
ЦП
39
Али Идрисов
ЦП
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Ахмат (мол) - Динамо (мол)
3
2
2
4
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тимофеев
(Азов)
Стадион:
им. С.Билимханова
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