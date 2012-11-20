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Рустам Балов
Статистика
Рустам Балов - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 1986 (40)
#25 | Полузащитник
178 см | 76 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
11
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 2
20.11.2012
Енисей
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Урал
0 : 0
12.11.2012
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
05.11.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
15.10.2012
Химки
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
0 : 0
08.10.2012
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
02.10.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
17.09.2012
Салют
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0 : 0
10.09.2012
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
06.09.2012
Торпедо
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
0 : 2
28.08.2012
Сочи
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
22.08.2012
Спартак-Нальчик
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
17.08.2012
Новокузнецк
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
3 : 1
13.08.2012
Спартак-Нальчик
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
06.08.2012
Урал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Шинник
0 : 1
31.07.2012
Спартак-Нальчик
83' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Спартак-Нальчик
1 : 3
23.07.2012
Нефтехимик
63' - 90'
70'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
09.07.2012
Уфа
1' - 46'
34'
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