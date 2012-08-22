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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик
СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик: обзор матча 22 августа 2012
СКА-Хабаровск
22.08.2012, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
58'
В. Кренделев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик
Замена
С. Нестеренко
️️️️
М. Соловей
90'
+1
85'
Замена
Р. Балов
️️️️
В. Татарчук
74'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
М. Джудович
70'
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Захирович
Замена
В. Никифоров
️️️️
С. Дебле
69'
ГОЛ! 1:0!
В. Кренделев
Пас отдал
Э. Зураев
58'
37'
Желтая карточка
Р. Абазов
Замена
С. Дебле
️️️️
Э. Коффи
29'
Желтая карточка
Э. Коффи
28'
22'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
32
Эуген Коффи
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
57
Руслан Абазов
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
25
Рустам Балов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-1-4-2
1
Солосин
2
Кренделев
5
Микуцкис
7
Зураев
3
Соловей
27
Мурнин
15
Зюзин
35
Романович
30
Трусевич
48
Луценко
32
Коффи
4-4-2
1
Коченков
71
Багаев
20
Джудович
4
Овсиенко
57
Абазов
50
Татарчук
14
Захирович
8
Шогенов
4
Рухаиа
13
Дорожкин
8
Сирадзе
32
Коффи
8
Дебле
8
Дебле
32
Коффи
Дебле
10
Никифоров
10
Никифоров
Дебле
3
Соловей
5
Нестеренко
5
Нестеренко
3
Соловей
50
Татарчук
25
Балов
25
Балов
50
Татарчук
14
Захирович
8
Шаваев
8
Шаваев
14
Захирович
20
Джудович
27
Мирзов
27
Мирзов
20
Джудович
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Спартак-Нальчик
16
Александр Агапов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
87
Никита Саталкин
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
19
Алексей Степанов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
87
Никита Саталкин
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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