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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Уфа
Спартак-Нальчик - Уфа: обзор матча 09 июля 2012
Спартак-Нальчик
09.07.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
50'
Г. Рухаиа (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Уфа
Замена
Е. Овсиенко
️️️️
Г. Рухаиа
90'
+1
Пенальти не реализован!
Г. Рухаиа
79'
77'
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Данилов
72'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Васильев
69'
Желтая карточка
С. Данилов
68'
Замена
В. Галыш
️️️️
Р. Войдель
Желтая карточка
Г. Рухаиа
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Рухаиа
50'
49'
Желтая карточка
А. Смирнов
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Р. Балов
46'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Дорожкин
46'
Желтая карточка
Р. Балов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ПЗ
25
Рустам Балов
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Александр Васильев
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
88
Виталий Галыш
АП
22
Антон Киреев
АП
4-4-2
1
Коченков
2
Засеев
20
Джудович
71
Багаев
26
Чернышов
25
Балов
14
Захирович
8
Шогенов
4
Рухаиа
13
Дорожкин
19
Гошоков
4-5-1
1
Кобозев
3
Аликин
3
Смирнов
4
Василенко
85
Попов
7
Данилов
7
Васильев
4
Осадчук
13
Засеев
20
Войдель
9
Маркосов
4
Рухаиа
4
Овсиенко
4
Овсиенко
4
Рухаиа
13
Дорожкин
14
Коронов
14
Коронов
13
Дорожкин
25
Балов
8
Сирадзе
8
Сирадзе
25
Балов
7
Васильев
8
Васильев
8
Васильев
7
Васильев
20
Войдель
88
Галыш
88
Галыш
20
Войдель
7
Данилов
22
Киреев
22
Киреев
7
Данилов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Уфа
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
22
Дмитрий Изотов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Владимир Шабанов (Набережные Челны)
Феликс Шикерханов (Дербент)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Россия-2" 18:00 (прямая)
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