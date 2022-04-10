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Андреа Скьявоне
Статистика
Андреа Скьявоне - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1993 (33), Турин
#8 | Полузащитник
176 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
2 : 1
10.04.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
4 : 1
23.01.2022
Салернитана
1' - 36'
Италия. Серия А, 22 тур
Салернитана
0 : 3
15.01.2022
Лацио
1' - 90'
41'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 2
09.01.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Салернитана
0 : 5
17.12.2021
Интер
61' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4 : 0
11.12.2021
Салернитана
62' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 0
04.12.2021
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Салернитана
0 : 2
30.11.2021
Ювентус
50' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Салернитана
0 : 2
21.11.2021
Сампдория
67' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
07.11.2021
Салернитана
1' - 79'
Италия. Серия А, 11 тур
Салернитана
0 : 1
31.10.2021
Наполи
1' - 88'
Италия. Серия А, 10 тур
Венеция
1 : 2
26.10.2021
Салернитана
66' - 90'
90'
Италия. Серия А, 9 тур
Салернитана
2 : 4
23.10.2021
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Специя
2 : 1
16.10.2021
Салернитана
67' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Салернитана
1 : 0
02.10.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 0
26.09.2021
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Салернитана
2 : 2
22.09.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Салернитана
0 : 1
18.09.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
4 : 0
12.09.2021
Салернитана
85' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Салернитана
0 : 4
29.08.2021
Рома
84' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
3 : 2
22.08.2021
Салернитана
82' - 90'
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