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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Салернитана
Верона - Салернитана: обзор матча 09 января 2022
Верона
09.01.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Салернитана
63'
Д. Лазович
29'
М. Джурич (П)
70'
Г. Кастанос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Салернитана
Желтая карточка
К. Гюнтер
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
Красная карточка
И. Илич
89'
85'
Замена
В. Кечрида
️️️️
Ф. Везели
Замена
А. Тамез
️️️️
Н. Казале
85'
76'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Гондо
76'
Замена
Л. Капецци
️️️️
М. Кулибали
71'
Замена
Ф. Делли Карри
️️️️
Н. Цортеа
70'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кастанос
ГОЛ! 1:1!
Д. Лазович
Пас отдал
М. Велозу
63'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Симеоне
59'
Замена
А. Барак
️️️️
Ф. Депаоли
59'
36'
Желтая карточка
Н. Гьембер
31'
Желтая карточка
Г. Кастанос
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Джурич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Верона
99
Kaur Kivila
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
72
Антонин Барак
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
71
Mattia Florio
ЦФ
10
Christian Pierobon
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
82
Леонардо Капецци
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-3-3
1
Пандур
16
Казале
11
Чеккерини
22
Гюнтер
23
Депаоли
88
Лазович
20
Илич
44
Велозу
15
Ласанья
10
Капрари
18
Симеоне
4-3-1-2
27
Белец
5
Гальоло
23
Гьембер
34
Везели
44
Ярочински
20
Кастанос
28
Кулибали
18
Ди Таччио
20
Цортеа
11
Гондо
11
Джурич
16
Казале
61
Тамез
61
Тамез
16
Казале
23
Депаоли
72
Барак
72
Барак
23
Депаоли
18
Симеоне
9
Калинич
9
Калинич
18
Симеоне
20
Цортеа
15
Делли Карри
15
Делли Карри
20
Цортеа
34
Везели
28
Кечрида
28
Кечрида
34
Везели
28
Кулибали
82
Капецци
82
Капецци
28
Кулибали
11
Гондо
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Гондо
Остались в запасе
Верона
Салернитана
99
Kaur Kivila
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
71
Mattia Florio
ЦФ
10
Christian Pierobon
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
19
Винченцо Фьорилло
ВР
8
Андреа Скьявоне
ОП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
99
Kaur Kivila
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
71
Mattia Florio
ЦФ
10
Christian Pierobon
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
8
Андреа Скьявоне
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Верона - Салернитана
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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