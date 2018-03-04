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Антон Григорьев
Статистика
Антон Григорьев - статистика
Завершил карьеру
13 декабря 1985 (40)
#85 | Защитник
189 см | 86 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Первый дивизион 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
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Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
16
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0 : 2
04.03.2018
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2 : 0
25.11.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0 : 1
18.11.2017
Крылья Советов
1' - 90'
81'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
2 : 1
12.11.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 0
08.11.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1 : 0
29.10.2017
Ротор
1' - 90'
71'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1 : 2
21.10.2017
Волгарь
1' - 90'
81'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
1 : 2
14.10.2017
Енисей
1' - 90'
48'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
2 : 1
07.10.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
1 : 3
30.09.2017
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тамбов
3 : 1
24.09.2017
Волгарь
1' - 90'
43'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
2 : 0
16.09.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
2 : 1
30.07.2017
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
2 : 0
26.07.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3 : 0
22.07.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 2
15.07.2017
Волгарь
1' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
0 : 0
08.07.2017
Факел
1' - 90'
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