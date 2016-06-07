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    Антон Григорьев - новости

    #85 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Владимирович
    Фамилия Григорьев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник ЦСКА
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 189
    Вес 86
    Стоимость:
    € 100
    тыс
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