Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Африканских Наций 2013 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Италии 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Кубок Африканских Наций 2012 Лига чемпионов 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Кубок Африканских Наций 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Африканских Наций 2008 Кубок УЕФА 2008/2009