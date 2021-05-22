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Квадво Асамоа
Статистика
Квадво Асамоа - статистика
Завершил карьеру
9 декабря 1988 (37), Аккра
#27 | Полузащитник
178 см | 78 кг
Гана
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Лига чемпионов 2017/2018
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Италия. Серия А 2016/2017
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Кубок Африканских Наций 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
0 : 1
22.05.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0 : 0
16.05.2021
Кальяри
87' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 0
12.05.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1 : 3
09.05.2021
Кальяри
76' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1 : 1
02.05.2021
Кальяри
71' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3 : 2
25.04.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0 : 1
21.04.2021
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4 : 3
17.04.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 0
11.04.2021
Кальяри
72' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 2
03.04.2021
Верона
61' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2 : 1
20.03.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 3
14.03.2021
Ювентус
69' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 2
07.03.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 0
03.03.2021
Болонья
82' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0 : 2
28.02.2021
Кальяри
77' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0 : 1
19.02.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
0 : 1
14.02.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2021
Кальяри
Был в запасе
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