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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Верона
Кальяри - Верона: обзор матча 03 апреля 2021
Кальяри
03.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Верона
54'
А. Барак
90+9'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Верона
90'
+9
ГОЛ! 0:2!
К. Ласанья
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лазович
90'
Желтая карточка
С. Стураро
Замена
Л. Паволетти
️️️️
А. Дункан
82'
78'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
М. Дзакканьи
78'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
М. Ловато
Замена
Р. Марин
️️️️
Н. Нандес
72'
67'
Замена
Д. Бесса
️️️️
А. Барак
Замена
Д. Симеоне
️️️️
А. Черри
61'
Замена
К. Асамоа
️️️️
Х. Ликояннис
61'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Клаван
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Барак
Пас отдал
М. Велозу
54'
Замена
С. Стураро
️️️️
А. Тамез
Желтая карточка
Р. Клаван
25'
6'
Желтая карточка
М. Ловато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
24
Ругани
24
Клаван
2
Годин
22
Ликояннис
4
Цаппа
44
Наингголан
8
Нандес
32
Дункан
9
Жоао Педро
9
Черри
4-1-2-2-1
16
Сильвестри
19
Фараони
11
Чеккерини
5
Ловато
32
Димарко
61
Тамез
44
Велозу
88
Лазович
72
Барак
10
Дзакканьи
15
Ласанья
22
Ликояннис
27
Асамоа
27
Асамоа
22
Ликояннис
8
Нандес
18
Марин
18
Марин
8
Нандес
24
Клаван
26
Перейро
26
Перейро
24
Клаван
9
Черри
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Черри
32
Дункан
30
Паволетти
30
Паволетти
32
Дункан
5
Ловато
96
Маньяни
96
Маньяни
5
Ловато
72
Барак
11
Бесса
11
Бесса
72
Барак
61
Тамез
27
Стураро
27
Стураро
61
Тамез
10
Дзакканьи
10
Сальседо
10
Сальседо
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Кальяри
Верона
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
2
Бруно Амионе
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Остались в запасе
2
Бруно Амионе
ЦЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Кальяри - Верона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
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