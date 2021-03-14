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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ювентус
Кальяри - Ювентус: обзор матча 14 марта 2021
Кальяри
14.03.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
61'
Д. Симеоне
10'
К. Роналду
25'
К. Роналду (П)
32'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ювентус
83'
Замена
Д. Фработта
️️️️
Х. Куадрадо
83'
Замена
Артур
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
А. Калабрези
️️️️
А. Дункан
81'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Д. Ругани
80'
Замена
А. Черри
️️️️
Д. Симеоне
80'
70'
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Мората
70'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Д. Кьеллини
Замена
Р. Клаван
️️️️
Л. Чеппителли
69'
Замена
К. Асамоа
️️️️
Г. Цаппа
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. Симеоне
Пас отдал
Г. Цаппа
61'
34'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Сандро
32'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Кьеза
25'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
18'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
14'
Желтая карточка
К. Роналду
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Куадрадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
42
Джанлука Контини
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Ювентус
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
6
Артур
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4-4-2
28
Краньо
23
Чеппителли
2
Годин
24
Ругани
4
Цаппа
44
Наингголан
32
Дункан
8
Нандес
18
Марин
18
Симеоне
9
Жоао Педро
4-2-2-2
13
Щесны
13
Данило
4
де Лигт
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
12
Рабьо
21
Кулушевски
14
Кьеза
21
Мората
7
Роналду
32
Дункан
33
Калабрези
33
Калабрези
32
Дункан
23
Чеппителли
24
Клаван
24
Клаван
23
Чеппителли
4
Цаппа
27
Асамоа
27
Асамоа
4
Цаппа
24
Ругани
26
Перейро
26
Перейро
24
Ругани
18
Симеоне
9
Черри
9
Черри
18
Симеоне
7
Куадрадо
7
Фработта
7
Фработта
7
Куадрадо
14
Кьеллини
19
Бонуччи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
14
Кьеза
6
Артур
6
Артур
14
Кьеза
21
Мората
29
МакКенни
29
МакКенни
21
Мората
26
Сандро
10
Бернардески
10
Бернардески
26
Сандро
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
42
Джанлука Контини
ЦФ
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
42
Джанлука Контини
ЦФ
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Остались в запасе
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Кальяри - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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