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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 14 февраля 2021
Кальяри
14.02.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
90'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Аталанта
90'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Миранчук
89'
Желтая карточка
М. де Рон
Замена
А. Дейола
️️️️
Р. Марин
86'
85'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Д. Сапата
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Симеоне
79'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Наингголан
79'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
69'
69'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Иличич
68'
Желтая карточка
Й. Иличич
62'
Замена
Й. Меле
️️️️
Б. Шутало
Желтая карточка
Д. Ругани
60'
46'
Замена
М. де Рон
️️️️
М. Пессина
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Пашалич
45'
+1
Желтая карточка
К. Ромеро
Желтая карточка
С. Валюкевич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Маттео Трамони
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Виктор Коваленко
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
6
Валюкевич
24
Ругани
2
Годин
22
Ликояннис
4
Цаппа
44
Наингголан
18
Марин
8
Нандес
9
Жоао Педро
18
Симеоне
3-2-2-1-2
57
Спортиелло
19
Паломино
6
Джимсити
44
Шутало
21
Ромеро
8
Госенс
8
Фройлер
32
Пессина
8
Пашалич
72
Иличич
91
Сапата
18
Марин
14
Дейола
14
Дейола
18
Марин
44
Наингголан
32
Дункан
32
Дункан
44
Наингголан
18
Симеоне
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Симеоне
44
Шутало
21
Меле
21
Меле
44
Шутало
32
Пессина
15
де Рон
15
де Рон
32
Пессина
91
Сапата
17
Малиновский
17
Малиновский
91
Сапата
8
Пашалич
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Пашалич
72
Иличич
10
Муриэль
10
Муриэль
72
Иличич
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
44
Андреа Карбони
ЦЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
44
Андреа Карбони
ЦЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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