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Япония. Джей-лига
Команды
Касима Антлерс
R. Ogawa
Статистика
R. Ogawa - статистика
Касима Антлерс
#7 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Касима Антлерс
7 : 1
15.09.2026
Ньюкасл Джетс
1' - 84'
40'
70'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Япония. Джей-лига 2026
Япония. Джей-лига 2025
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Труйден
33
2
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Кортрейк
2 : 2
10.05.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Сент-Труйден
2 : 1
04.05.2025
Беерсхот
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
26.04.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Сент-Труйден
3 : 1
12.04.2025
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Сент-Труйден
0 : 3
06.04.2025
Кортрейк
1' - 76'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Беерсхот
0 : 1
29.03.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
16.03.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Сент-Труйден
2 : 0
07.03.2025
Беерсхот
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Сент-Труйден
4 : 2
01.03.2025
Кортрейк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Мехелен
1 : 1
21.02.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Сент-Труйден
2 : 2
15.02.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Дендер
2 : 1
08.02.2025
Сент-Труйден
76' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Юнион СЖ
2 : 1
02.02.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Сент-Труйден
1 : 1
24.01.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
1 : 2
19.01.2025
Стандард
1' - 70'
2'
27'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Вестерло
1 : 2
11.01.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Сент-Труйден
1 : 1
27.12.2024
Серкль Брюгге
1' - 90'
37'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Сент-Труйден
0 : 2
15.12.2024
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Гент
2 : 0
07.12.2024
Сент-Труйден
1' - 86'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Сент-Труйден
2 : 2
01.12.2024
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Брюгге
7 : 0
23.11.2024
Сент-Труйден
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
2 : 1
08.11.2024
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
2 : 1
02.11.2024
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Генк
3 : 2
20.10.2024
Сент-Труйден
1' - 90'
58'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 1
06.10.2024
Гент
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Серкль Брюгге
1 : 1
29.09.2024
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беерсхот
0 : 3
21.09.2024
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
2 : 1
15.09.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Кортрейк
1 : 1
01.09.2024
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Сент-Труйден
0 : 0
25.08.2024
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Сент-Труйден
3 : 3
17.08.2024
Дендер
1' - 90'
30'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
6 : 1
11.08.2024
Сент-Труйден
1' - 77'
54'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Сент-Труйден
1 : 4
03.08.2024
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Андерлехт
1 : 0
27.07.2024
Сент-Труйден
1' - 90'
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