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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Шарлеруа
Сент-Труйден - Шарлеруа: обзор матча 03 августа 2024
Сент-Труйден
03.08.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Шарлеруа
61'
К. Захиролеслам
18'
Д. Хейманс (П)
30'
Д. Хейманс
43'
П. Гуягон
45+1'
А. Бернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Шарлеруа
88'
Замена
Я. Титрауи
️️️️
Д. Хейманс
Замена
Ш. Танигучи
️️️️
З. Белаид
70'
70'
Замена
И. Мбенза
️️️️
П. Гуягон
68'
Желтая карточка
Э. Камара
ГОЛ! 1:4!
К. Захиролеслам
61'
Замена
H. Lambotte
️️️️
О. Дюмонт
58'
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
А. Бернье
43'
ГОЛ! 0:3!
П. Гуягон
Пас отдал
Д. Петрис
Желтая карточка
Р. Ван Хелден
40'
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хейманс
Пас отдал
А. Зорган
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Хейманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
33
Alouis Diriken
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Парфе Гуягон
АП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Сент-Труйден
21
Matt Lendfers
ВР
5
Шого Танигучи
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
24
David Mindombe
ЦЗ
37
Arthur Alexis
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Шарлеруа
4
Айхам Усу
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
3-1-3-3
12
Коппенс
20
Ван Хелден
31
Годо
5
Белаид
27
Анану
33
60
Ванвесемаэль
14
Дюмонт
10
Ито
7
18
Захиролеслам
3-1-3-2-1
30
Коне
95
Кейта
25
Андреу
20
Драгснес
22
Камара
2
Петрис
8
Зорган
17
Бернье
38
Хейманс
8
Гуягон
17
5
Белаид
5
Танигучи
5
Танигучи
5
Белаид
14
Дюмонт
34
34
14
Дюмонт
38
Хейманс
8
Титрауи
8
Титрауи
38
Хейманс
8
Гуягон
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Гуягон
Остались в запасе
Сент-Труйден
Шарлеруа
21
Matt Lendfers
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
24
David Mindombe
ЦЗ
37
Arthur Alexis
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
4
Айхам Усу
ЦЗ
6
Amine Boukamir
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
21
Matt Lendfers
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
24
David Mindombe
ЦЗ
37
Arthur Alexis
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Остались в запасе
4
Айхам Усу
ЦЗ
6
Amine Boukamir
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
33
Theo Defourny
ЦФ
24
M. Nzita
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Сент-Труйден - Шарлеруа
1
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
567
475
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.39
3.1
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Штайен
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